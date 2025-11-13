ЗСУ не вистачає 150 дронів-перехоплювачів і операторів: як боротися з роями БпЛА ЗС РФ (відео)

Ідея впровадження штучного інтелекту в дрони-перехоплювачі здатна радикально змінити принцип боротьби з російськими БПЛА, пояснив генерал. Один оператор зможе керувати цілим роєм безпілотників, а складні етапи наведення візьме на себе автономна система.

В ефірі телеканалу "Еспресо" ексзаступник начальника Генштабу ЗСУ, генерал-лейтенант у відставці Ігор Романенко розповів, що Україна виграє на рівні технологічних новацій, але поступається в масштабуванні виробництва і впровадження безпілотних систем.

Боротьба з БпЛА — коментар Романенка див. з 37:01

За його словами, відсутність необхідних законодавчих інструментів — наприклад, закону про трудовий фронт — перешкоджає мобілізації кадрів як у збройних силах, так і на промислових підприємствах.

"Тому молодь не заводиться не тільки в Сили оборони України, а й на трудовий фронт. Ба більше, з цього фронту вони за відомим законодавством втекли, і за два місяці — понад 100 тисяч, зокрема, з підприємств оборонно-промислового комплексу", — заявив Романенко.

За оцінкою генерала, поточного рівня виробництва дронів-перехоплювачів недостатньо.

"Якщо ми вийшли зараз на дрони-перехоплювачі десь близько 150 штук на добу — на такому рівні питання не вирішити. Потрібна система", — зазначив він.

Повітряна оборона майбутнього: чи зможе Україна перетворити дрони на головний щит від атак РФ

Також Романенко вважає, що для ефективної боротьби з масовими атаками необхідний комплексний підхід: поєднання дронів-перехоплювачів із традиційними зенітно-артилерійськими та зенітно-ракетними комплексами, РЕБ і авіацією. І тільки спільний потенціал усіх компонентів, за його словами, дасть реальний ефект.

Що необхідно для боротьби з БПЛА

Ключова проблема в галузі безпілотних систем — підготовка персоналу. Романенко зазначив, що за відсутності ШІ кожен дроп-перехоплювач потребує свого оператора. Інакше кажучи, якщо випустили 1000 дронів, отже, потрібно, щоб до них було 1000 відповідним чином підготовлених операторів.

"Змінити цю ситуацію можна з тим, щоб у цих технологіях брав участь штучний інтелект, який дає змогу одному оператору керувати роєм. По-друге, найскладніший етап операторської роботи, це коли виявили цей дрон, і наводять наш дрон. За 100-200 м, щоб, якщо втілений штучний інтелект, він перехоплював управління і далі наводився самостійно", — вважає генерал.

Загалом виробництво перехоплювачів потребує серйозної та попередньої підготовки, переконаний Романенко. За поточних показників безпілотників, що запускаються на добу, а це близько півтисячі, наявних перехоплювачів — близько 150 на добу — явно недостатньо. Дальність дії таких дронів оцінюють у районі 3 км від пункту старту, що визначає радіус об'єктів, які захищають, але дає змогу противнику маневрувати.

"Щоб вони ефективно проявили себе, потрібно не на тисячу ворожих, наприклад, дронів мати свої тисячі, а на тисячу ворожих потрібно мати кілька тисяч перехоплювачів. Ось такі масштаби і такі завдання стоять перед нашою промисловістю, як державною, так і приватною", — підсумував він.

Раніше повідомлялося, що Збройні сили РФ почали активно використовувати прості багаторазові дрони-перехоплювачі проти безпілотників Сил оборони України. Апарати противника оснащені довгою жердиною, яка пошкоджує гвинт БПЛА, сам же перехоплювач залишається цілим і повертається до операторів для повторного запуску.