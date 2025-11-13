ВСУ не хватает 150 дронов-перехватчиков и операторов: как бороться с роями БпЛА ВС РФ (видео)

Идея внедрения искусственного интеллекта в дроны-перехватчики способна радикально изменить принцип борьбы с российскими БПЛА, объяснил генерал. Один оператор сможет управлять целым роем беспилотников, а сложные этапы наведения возьмет на себя автономная система.

В эфире телеканала "Эспрессо" экс-заместитель начальника Генштаба ВСУ, генерал-лейтенант в отставке Игорь Романенко рассказал, что Украина выигрывает на уровне технологических новаций, но уступает в масштабировании производства и внедрения беспилотных систем.

По его словам, отсутствие необходимых законодательных инструментов — например, закона о трудовом фронте — препятствует мобилизации кадров как в вооруженных силах, так и на промышленных предприятиях.

"Поэтому молодежь не заводится не только в Силы обороны Украины, но и на трудовой фронт. Более того, с этого фронта они по известному законодательству сбежали, и за два месяца — более 100 тысяч, в том числе, с предприятий оборонно-промышленного комплекса", — заявил Романенко.

По оценке генерала, текущего уровня производства дронов-перехватчиков недостаточно.

"Если мы вышли сейчас на дроны-перехватчики где-то около 150 штук в сутки — на таком уровне вопрос не решить. Нужна система", — отметил он.

Также Романенко считает, что для эффективной борьбы с массовыми атаками необходим комплексный подход: сочетание дронов-перехватчиков с традиционными зенитно-артиллерийскими и зенитно-ракетными комплексами, РЭБ и авиацией. И только совместный потенциал всех компонентов, по его словам, даст реальный эффект.

Что необходимо для борьбы с БПЛА

Ключевая проблема в области беспилотных систем — подготовка персонала. Романенко отметил, что при отсутствии ИИ каждый дроп-перехватчик требует своего оператора. Другими словами, если выпустили 1000 дронов, значит нужно, чтобы к ним было 1000 соответствующим образом подготовленных операторов.

"Изменить эту ситуацию можно с тем, чтобы в этих технологиях участвовал искусственный интеллект, который позволяет одному оператору управлять роем. Во-вторых, самый сложный этап операторской работы, это когда обнаружили этот дрон, и наводят наш дрон. За 100-200 м, чтобы, если воплощен искусственный интеллект, он перехватывал управление и дальше наводился самостоятельно", — считает генерал.

В целом производство перехватчиков требует серьезной и предварительной подготовки, убежден Романенко. При текущих показателях запускающихся в сутки беспилотников, а это около полтысячи, имеющихся перехватчиков — порядка 150 в сутки — явно недостаточно. Дальность действия таких дронов оценивается в районе 3 км от пункта старта, что определяет радиус защищаемых объектов, но позволяет противнику маневрировать.

"Чтобы они эффективно проявили себя, нужно не на тысячи вражеских, например, дронов иметь свои тысячи, а на тысячу вражеских нужно иметь несколько тысяч перехватчиков. Вот такие масштабы и такие задачи стоят перед нашей промышленностью, как государственной, так и частной", — подытожил он.

Ранее сообщалось, что Вооруженные силы РФ начали активно использовать простые многоразовые дроны-перехватчики против беспилотников Сил обороны Украины. Аппараты противника оснащены длинным шестом, который повреждает винт БПЛА, сам же перехватчик остается целым и возвращается к операторам для повторного запуска.