Воєнний фокус Російсько-українська війна Обстріли міст України

Росія атакує Україну "шахедами": загроза оголошена для більшості регіонів України, деталі

РФ запустила у бік України десятки шахедів
"Шахед" (ілюстративне фото) | Фото: Відкриті джерела

Пізно ввечері 13 листопада російські окупаційні війська запустили у бік України десятки ударних дронів типу "шахед", через що у багатьох регіонах України оголосили повітряну тривогу.

Інформація про перші вечірні дрони, які увійшли у повітряний простір України, з'явилась близько 22:00 за київським часом, повідомили Повітряні сили ЗСУ.

"Група БпЛА на Дніпропетровщині повз Нікополь в напрямку Кам'янського району", — йшлося у повідомленні.

Далі ПС ЗСУ з інтервалом у кілька хвилин випускали нові попередження для регіонів України, які опинялись під загрозою атаки БПЛА,

Ближче до опівночі було відомо про рух "шахедів" у таких напрямках:

  • БпЛА в напрямку Чугуєва, Харкова зі сходу;
  • БпЛА в напрямку Кам'янського з північного сходу;
  • БпЛА заходять на північ Чернігівщини з Брянщини, курс — південний;
  • БпЛА в напрямку Полтави зі сходу;
  • БпЛА з Миколаївщини курсом на Одещину (вектор — Буялик, Березівка).
Моніторингові телеграм-канали також оприлюднили схему загальної картини щодо атаки російських безпілотників.

Рух "шахедів" у повітряному просторі України
Фото: соцмережі

Повітряна тривога була оголошена у східних, південних та центральних областях України.

Повтіряна тривога
Фото: Скриншот

На момент публікації матеріалу інформації щодо руйнувань чи постраждалих внаслідок російської атаки не було.

Нагадаємо, 12 листопада росіяни атакували "Шахедами" центр Харкова.

У ніч на 12 листопада ЗС РФ вдарили по Одесі дронами та влучили у житловий будинок.