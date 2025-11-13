Росія атакує Україну "шахедами": загроза оголошена для більшості регіонів України, деталі

Пізно ввечері 13 листопада російські окупаційні війська запустили у бік України десятки ударних дронів типу "шахед", через що у багатьох регіонах України оголосили повітряну тривогу.

Інформація про перші вечірні дрони, які увійшли у повітряний простір України, з'явилась близько 22:00 за київським часом, повідомили Повітряні сили ЗСУ.

"Група БпЛА на Дніпропетровщині повз Нікополь в напрямку Кам'янського району", — йшлося у повідомленні.

Далі ПС ЗСУ з інтервалом у кілька хвилин випускали нові попередження для регіонів України, які опинялись під загрозою атаки БПЛА,

Ближче до опівночі було відомо про рух "шахедів" у таких напрямках:

БпЛА в напрямку Чугуєва, Харкова зі сходу;

БпЛА в напрямку Кам'янського з північного сходу;

БпЛА заходять на північ Чернігівщини з Брянщини, курс — південний;

БпЛА в напрямку Полтави зі сходу;

БпЛА з Миколаївщини курсом на Одещину (вектор — Буялик, Березівка).

Відео дня

Моніторингові телеграм-канали також оприлюднили схему загальної картини щодо атаки російських безпілотників.

Рух "шахедів" у повітряному просторі України Фото: соцмережі

Повітряна тривога була оголошена у східних, південних та центральних областях України.

Повтіряна тривога Фото: Скриншот

На момент публікації матеріалу інформації щодо руйнувань чи постраждалих внаслідок російської атаки не було.

Нагадаємо, 12 листопада росіяни атакували "Шахедами" центр Харкова.

У ніч на 12 листопада ЗС РФ вдарили по Одесі дронами та влучили у житловий будинок.