Росія атакує Україну "шахедами": загроза оголошена для більшості регіонів України, деталі
Пізно ввечері 13 листопада російські окупаційні війська запустили у бік України десятки ударних дронів типу "шахед", через що у багатьох регіонах України оголосили повітряну тривогу.
Інформація про перші вечірні дрони, які увійшли у повітряний простір України, з'явилась близько 22:00 за київським часом, повідомили Повітряні сили ЗСУ.
"Група БпЛА на Дніпропетровщині повз Нікополь в напрямку Кам'янського району", — йшлося у повідомленні.
Далі ПС ЗСУ з інтервалом у кілька хвилин випускали нові попередження для регіонів України, які опинялись під загрозою атаки БПЛА,
Ближче до опівночі було відомо про рух "шахедів" у таких напрямках:
- БпЛА в напрямку Чугуєва, Харкова зі сходу;
- БпЛА в напрямку Кам'янського з північного сходу;
- БпЛА заходять на північ Чернігівщини з Брянщини, курс — південний;
- БпЛА в напрямку Полтави зі сходу;
- БпЛА з Миколаївщини курсом на Одещину (вектор — Буялик, Березівка).
Моніторингові телеграм-канали також оприлюднили схему загальної картини щодо атаки російських безпілотників.
Повітряна тривога була оголошена у східних, південних та центральних областях України.
На момент публікації матеріалу інформації щодо руйнувань чи постраждалих внаслідок російської атаки не було.
Нагадаємо, 12 листопада росіяни атакували "Шахедами" центр Харкова.
У ніч на 12 листопада ЗС РФ вдарили по Одесі дронами та влучили у житловий будинок.