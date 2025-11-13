Россия атакует Украину "шахедами": угроза объявлена для большинства регионов Украины, детали
Поздно вечером 13 ноября российские оккупационные войска запустили в сторону Украины десятки ударных дронов типа "шахед", из-за чего во многих регионах Украины объявили воздушную тревогу.
Информация о первых вечерних дронах, которые вошли в воздушное пространство Украины, появилась около 22:00 по киевскому времени, сообщили Воздушные силы ВСУ.
"Группа БпЛА на Днепропетровщине мимо Никополя в направлении Каменского района", — говорилось в сообщении.
Далее ВС ВСУ с интервалом в несколько минут выпускали новые предупреждения для регионов Украины, которые оказывались под угрозой атаки БПЛА,
Ближе к полуночи было известно о движении "шахедов" в следующих направлениях:
- БпЛА в направлении Чугуева, Харькова с востока;
- БпЛА в направлении Каменского с северо-востока;
- БпЛА заходят на север Черниговщины с Брянщины, курс — южный;
- БпЛА в направлении Полтавы с востока;
- БпЛА с Николаевщины курсом на Одесскую область (вектор — Буялык, Березовка).
Мониторинговые телеграмм-каналы также обнародовали схему общей картины по атаке российских беспилотников.
Воздушная тревога была объявлена в восточных, южных и центральных областях Украины.
На момент публикации материала информации о разрушениях или пострадавших в результате российской атаки не было.
Напомним, 12 ноября россияне атаковали "Шахедами" центр Харькова.
В ночь на 12 ноября ВС РФ ударили по Одессе дронами и попали в жилой дом.