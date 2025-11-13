Россия атакует Украину "шахедами": угроза объявлена для большинства регионов Украины, детали

Поздно вечером 13 ноября российские оккупационные войска запустили в сторону Украины десятки ударных дронов типа "шахед", из-за чего во многих регионах Украины объявили воздушную тревогу.

Информация о первых вечерних дронах, которые вошли в воздушное пространство Украины, появилась около 22:00 по киевскому времени, сообщили Воздушные силы ВСУ.

"Группа БпЛА на Днепропетровщине мимо Никополя в направлении Каменского района", — говорилось в сообщении.

Далее ВС ВСУ с интервалом в несколько минут выпускали новые предупреждения для регионов Украины, которые оказывались под угрозой атаки БПЛА,

Ближе к полуночи было известно о движении "шахедов" в следующих направлениях:

БпЛА в направлении Чугуева, Харькова с востока;

БпЛА в направлении Каменского с северо-востока;

БпЛА заходят на север Черниговщины с Брянщины, курс — южный;

БпЛА в направлении Полтавы с востока;

БпЛА с Николаевщины курсом на Одесскую область (вектор — Буялык, Березовка).

Мониторинговые телеграмм-каналы также обнародовали схему общей картины по атаке российских беспилотников.

Движение "шахедов" в воздушном пространстве Украины Фото: соцмережі

Воздушная тревога была объявлена в восточных, южных и центральных областях Украины.

Полная тревога Фото: Скриншот

На момент публикации материала информации о разрушениях или пострадавших в результате российской атаки не было.

Напомним, 12 ноября россияне атаковали "Шахедами" центр Харькова.

В ночь на 12 ноября ВС РФ ударили по Одессе дронами и попали в жилой дом.