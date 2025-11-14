ЗС РФ атакували Україну ракетами "Кинджал": пролунали перші вибухи, подробиці

Ввечері 14 листопад Повітряні сили України зафіксували застосування російськими військами чотирьох аеробалістичних ракет Х-47М2 "Кинджал". Під обстріл потрапили північні та центральні регіони країни, зокрема Хмельницька область.

Як повідомляють Повітряні сили України, уся територія країни перебуває під ракетною загрозою. Зафіксовано зліт російського винищувача МіГ-31К з аеродрому "Саваслейка".

Швидкісні цілі рухалися через Сумську область, повз Чернігівщину, у напрямку Київщини. Ракети, що пролітали північніше Києва, були спрямовані на Житомирщину. Близько 21:30 стало відомо, що одна з ракет летіла у напрямку Старокостянтинова. Одночасно ворожа тактична авіація завдала пуски керованих авіаційних бомб на північ Харківської області.

За даними моніторингових ресурсів, загалом застосовано чотири аеробалістичні ракети Х-47М2 "Кинджал". Окрім цього, "Суспільне" повідомило, що у Хмельницькій області зафіксовано вибухи, подробиці щодо постраждалих та руйнувань уточнюються.

Згодом, о 21:50 стало відомо про відбій загрози по МіГ-31К. Натомість о 21:59 Повітряні Сили повідомили про зліт ворожих безпілотників і фіксацію їхнього руху в різних регіонах України.

За даними моніторингових каналів, на межі Запорізької та Дніпропетровської областей було зафіксовано БпЛА, що рухався у північно-західному напрямку. Ще один безпілотник помітили в Нікопольському районі Дніпропетровщини, його курс визначили як західний.

Крім того, поблизу узбережжя Одеської області виявлено ворожий розвідувальний безпілотний апарат. Для їх ураження були залучені відповідні засоби протиповітряної оборони.

Нагадаємо, що у ніч на 14 листопада окупанти атакували Київ за допомогою ракет і безпілотників. Внаслідок обстрілу офіційно підтверджено загибель щонайменше п’яти людей, а загальна кількість постраждалих зросла до 34 осіб.

Також цього дня російські війська атакували ринок "Світанок" у Чорноморську дронами. Один з дронів влучив у авто з торговцями, поранивши людей, у тому числі малюка 2024 року народження.