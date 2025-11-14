ВС РФ атаковали Украину ракетами "Кинжал": раздались первые взрывы, подробности

Воздушные силы Украины зафиксировали применение российскими войсками четырех аэробаллистических ракет Х-47М2 "Кинжал". В Хмельницкой области прогремели взрывы, продолжается мониторинг ситуации по всей стране.

Как сообщают Воздушные силы Украины, вся территория страны находится под ракетной угрозой. Зафиксирован взлет российского истребителя МиГ-31К с аэродрома "Саваслейка".

Скоростные цели двигались через Сумскую область, мимо Черниговщины, в направлении Киевщины. Ракеты, пролетавшие севернее Киева, были направлены на Житомирщину. Около 21:30 стало известно, что одна из ракет, запущенная из Житомирской области, летела в направлении Староконстантинова.

По данным мониторинговых ресурсов, всего применены четыре аэробаллистические ракеты Х-47М2 "Кинжал". Кроме этого, "Суспільне" сообщило, что в Хмельницкой области зафиксированы взрывы, подробности о пострадавших и разрушениях уточняются.

