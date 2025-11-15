"За евакуацію поранених": на початку зими запрацює система "еБалів" для військових, — Зеленський

З 1 грудня має запрацювати система електронних балів за евакуацію поранених наземними роботизованими комплексами (НРК). Це ж стосується інших використань НРК бойовими підрозділами.

еБали також нараховуватимуть й за інші використання НРК бойовими підрозділами, заявив у вечірньому зверненні президент України Володимир Зеленський.

Вечірнє звернення Володимра Зеленського

"Вже є розширений функціонал для військових — у різних бригадах про це ми говорили, — і вже з 1 грудня має запрацювати система електронних балів, еБалів, за евакуацію поранених наземними роботизованими комплексами, і також за інші використання НРК бойовими підрозділами", — сказав Зеленський.

За його словами Україна потребує більше захисту й більше активних операцій.

"Сили безпілотних систем — "Птахи Мадяра", інші наші відповідні підрозділи будуть задіяні значно більше й отримають більше ресурсу", — зазначив Зеленський.

Президент України підкреслив, що повністю забезпечується пряме фінансування бригадам на дрони та на закупівлю комплектуючих.

Також Україна працює з партнерами, щоб наповнити програму PURL, яка дозволяє купувати американську зброю, зокрема системи ППО та ракети до них.

"Особливо важливо в цій програмі — ракети для "петріотів". У ніч на сьогодні "петріоти" дуже добре спрацювали — є збиття російської балістики", — наголосив Володимир Зеленський.

Він також повідомив, що цього тижня держави Північної Європи та Балтії вирішили додати ще 500 млн доларів у програму PURL.

