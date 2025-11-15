"За эвакуацию раненых": в начале зимы заработает система "еБаллов" для военных, — Зеленский

С 1 декабря должна заработать система электронных баллов за эвакуацию раненых наземными роботизированными комплексами (НРК). Это же касается других использований НРК боевыми подразделениями.

еБалы также будут начислять и за другие использования НРК боевыми подразделениями, заявил в вечернем обращении президент Украины Владимир Зеленский.

Вечернее обращение Владимира Зеленского

"Уже есть расширенный функционал для военных — в разных бригадах об этом мы говорили, — и уже с 1 декабря должна заработать система электронных баллов, еБалов, за эвакуацию раненых наземными роботизированными комплексами, и также за другие использования НРК боевыми подразделениями", — сказал Зеленский.

По его словам, Украина нуждается в большей защите и больше активных операций.

"Силы беспилотных систем — "Птицы Мадьяра", другие наши соответствующие подразделения будут задействованы значительно больше и получат больше ресурса", — отметил Зеленский.

Президент Украины подчеркнул, что полностью обеспечивается прямое финансирование бригадам на дроны и на закупку комплектующих.

Также Украина работает с партнерами, чтобы наполнить программу PURL, которая позволяет покупать американское оружие, в частности системы ПВО и ракеты к ним.

"Особенно важно в этой программе — ракеты для "петриотов". В ночь на сегодня "петриоты" очень хорошо сработали — есть сбитие российской баллистики", — подчеркнул Владимир Зеленский.

Он также сообщил, что на этой неделе государства Северной Европы и Балтии решили добавить еще 500 млн долларов в программу PURL.

