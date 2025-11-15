Запаси вичерпались: КНДР у вересні не поставила жодного снаряду Росії, — ГУР

Кількість артилерійських снарядів, які цього року Північна Корея поставила Росії, скоротилася більш ніж удвічі у порівнянні з аналогічним періодом минулого року.

Причиною такого скорочення стало те, що запаси снарядів КНДР вичерпалися, заявив в інтерв'ю Reuters заступник начальника Головного управління розвідки Міністерства оборони України Вадим Скібицький.

За його словами, загальний обсяг боєприпасів, які Північна Корея передала росіянам з 2023 року становить 6,5 мільйона артилерійських снарядів.

Скібицький зазначив, що у вересні 2025 року не було зафіксовано жодної поставки снарядів з Північної Кореї, хоча у жовтні вони частково відновились. Проте приблизно половина снарядів, поставлених Пхеньяном, були настільки старими, що їх потрібно було відправити на російські заводи для модернізації.

Заступник начальник ГУР також повідомив, що Північна Корея розпочала масове виробництво невеликих FPV-дронів, а також більших безпілотників середнього радіуса дії для атак на полі бою на своїй території, але не вказав масштаби виробництва.

"Вони навчаються, вони вивчають свій досвід (у цій війні), щоб розширити виробництво на своїй території", — пояснив Скібицький.

