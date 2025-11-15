Запасы исчерпались: КНДР в сентябре не поставила ни одного снаряда России, — ГУР

Количество артиллерийских снарядов, которые в этом году Северная Корея поставила России, сократилось более чем вдвое по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Причиной такого сокращения стало то, что запасы снарядов КНДР иссякли, заявил в интервью Reuters заместитель начальника Главного управления разведки Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий.

По его словам, общий объем боеприпасов, которые Северная Корея передала россиянам с 2023 года составляет 6,5 миллиона артиллерийских снарядов.

Скибицкий отметил, что в сентябре 2025 года не было зафиксировано ни одной поставки снарядов из Северной Кореи, хотя в октябре они частично возобновились. Однако примерно половина снарядов, поставленных Пхеньяном, были настолько старыми, что их нужно было отправить на российские заводы для модернизации.

Заместитель начальник ГУР также сообщил, что Северная Корея начала массовое производство небольших FPV-дронов, а также более крупных беспилотников среднего радиуса действия для атак на поле боя на своей территории, но не указал масштабы производства.

"Они учатся, они изучают свой опыт (в этой войне), чтобы расширить производство на своей территории", — пояснил Скибицкий.

