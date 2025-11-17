"Впустили 8 бомб": росіяни самі бомблять свої території — у ГУР опублікували нове перехоплення

Російська авіація продовжує атакувати територію України, завдаючи авіаударів з власної території. Водночас через технічну недосконалість російських виробів, частина бомб не виходить на заданий курс та летить на голови росіян, що мешкають в прикордонні.

Водночас самі мешканці прикордоння розуміють, що по них прилітають бомби, випущені саме ЗС РФ. Свідчення однієї з мешканок Бєлгородської області перехопили та оприлюднили українські розвідники в каналі ГУР Міноборони.

"Уронили восемь бомб на территории Белгородской области", — окупанти бомблять власне населення.

У перехопленій українською розвідкою розмові жителька прикордонної Бєлгородщини розповідає про пожежі на інфраструктурних об’єктах області внаслідок бойових дій, окремо зауважуючи внесок російської авіації у бомбардуванні своїх же громадян.

"За вчора тільки поранило 12 людей у Грайвороні (населений пункт у Бєлгородській області біля кордону з Україною — ред.). Спалили два мікроавтобуси, вісім машин", — розповідає жінка про роботу дронів, не називаючи те, чиї це дрони.

Водночас вона визнає, що саме російські бомбардувальники "роняють" бомби на територію Бєлгородщини".

"За 11 днів російські бомбардувальники впустили вісім бомб, вісім бомб на територію Бєлгородської області. Уявляєш", — питає жінка в співрозмовника.

У ГУР наголосили, що російська авіація продовжує завдавати ударів по цивільному населенню України за допомогою авіабомб з модулями планування та корекції. Водночас там попередили, що за кожен вчинений проти українського народу воєнний злочин буде справедлива відплата.

Раніше в ГУР повідомили, що Росія планує виготовити до 120 тисяч планерувальних авіабомб, серед яких майже 500 нових збільшеної дальності, до кінця 2025-го року. Також тривають роботи над модифікаціями для дальності до 400 км, що дасть змогу скидати авіабомби на Київ.

Водночас РФ уже скидала авіабомби на Харків, Дніпро та Миколаїв, і завдяки модернізації зможе дістати до Полтави. Утім, у наявності в Силах оборони України є засоби, які зможуть допомогти зменшити кількість авібомб, пояснюють експерти.