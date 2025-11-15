Росія запускає виробництво нових КАБів: зможуть діставати до Києва, — Reuters

До кінця 2025-го (загалом за цей рік) Росія планує виготовити до 120 тисяч планерувальних бомб (тип керованих авіабомб), серед яких майже 500 нових збільшеної дальності, та майже 70 тисяч безпілотників.

Російські оборонні заводи працюють цілодобово, повідомив заступник керівника Головного управління розвідки (ГУР) Міноборони України Вадим Скібіцький в інтерв'ю Reuters.

Нова загроза у війні

За його словами, серед цих 120 тисяч — нові бомби й модернізовані авіабомби, оснащені крилами або двигунами, щоб досягати цілей, які розташовані на відстані десятків кілометрів.

Видання пише, що щодня Росія випускає від 200 до 250 планерувальних бомб, а минулого місяця середньодобова кількість становила приблизно 170. Скібіцький наголосив, що хоча ці боєприпаси можна збивати, така масовість становить "серйозну загрозу".

Ці бомби, дальність польоту яких раніше оцінювали до 90 км, дають змогу ворогу завдавати ударів, не перетинаючи лінії фронту. Вони дешевші за ракети та містять вибухівку завважки кілька сотень кілограмів, яка може пробивати будівлі та укріплення.

У ГУР додали, що РФ до кінця року планує виготовити майже 500 таких боєприпасів з дальністю польоту до 200 км. Зокрема, тривають роботи над модифікаціями для дальності до 400 км, і це "дасть змогу Москві вражати ще більше українських міст і селищ без використання ракет".

Крім того, заступник керівника ГУР звернув увагу на збільшення виробництва російських безпілотників. У 2025 році РФ загалом виготовить майже 70 тисяч далекобійних дронів, 30 тисяч з яких типу Shahed.

Нагадаємо, на Краматорському напрямку росіяни намагаються просочуватись до так званих "сірих зон" та накопичуватись у них під час дощів та туманів, а після цього рухаються далі.

Також Фокус раніше писав, що в ніч на 15 листопада ударні безпілотники атакували нафтопереробний завод у російському місті Рязань.