"Повністю змінили тактику": майор ЗСУ розповів, як росіяни використовують погоду у боях

На Краматорському напрямку російські окупанти намагаються просочуватись до так званих "сірих зон" та накопичуватись у них під час дощів та туманів, а після цього рухаються далі.

Росіяни більше не хочуть вступати з підрозділами ЗСУ у відкриту конфронтацію, тому повністю змінили тактику, заявив в коментарі Еспресо командир батальйону безпілотних систем 30-ї ОМБр, майор Михайло Трач.

"Окупанти намагаються накопичуватися малими піхотними групами — по одному, по двоє — і під час погіршення погодних умов — туман, дощ — просуватися в міжпозиційний простір, займати сіру зону, там накопичуватися і вже після цього рухатися далі", — сказав Трач.

Він уточнив, що ситуація на Краматорському напрямку напружена, але контрольована.

За словами майора ЗСУ, бійці ЗС РФ більше не хочуть вступати у відкриту конфронтацію з українськими захисниками, бо відчувають перевагу ЗСУ на полі бою.

"Спроби мотоциклетних штурмів, спроби штурмів із застосуванням техніки зазнали провалу, тому окупанти повністю змінили тактику. Тепер це повзуче, повільне просування, яке вимагає від нас залучення значної кількості ресурсів для пошуку ворога й його знищення — цим вони зараз активно користуються", — наголосив Трач.

Нагадаємо, 11 листопада українські бійці повідомили, що ЗС РФ використовують туман для просування в Покровськ.

Згодом у Sky News пояснили, що причина просування російських військ не лише в тумані.