"Полностью изменили тактику": майор ВСУ рассказал, как россияне используют погоду в боях

На Краматорском направлении российские оккупанты пытаются просачиваться в так называемые "серые зоны" и накапливаться в них во время дождей и туманов, а после этого двигаются дальше.

Россияне больше не хотят вступать с подразделениями ВСУ в открытую конфронтацию, поэтому полностью изменили тактику, заявил в комментарии Еспресо командир батальона беспилотных систем 30-й ОМБр, майор Михаил Трач.

"Оккупанты пытаются накапливаться малыми пехотными группами — по одному, по двое — и во время ухудшения погодных условий — туман, дождь — продвигаться в межпозиционное пространство, занимать серую зону, там накапливаться и уже после этого двигаться дальше", — сказал Трач.

Он уточнил, что ситуация на Краматорском направлении напряженная, но контролируемая.

По словам майора ВСУ, бойцы ВС РФ больше не хотят вступать в открытую конфронтацию с украинскими защитниками, потому что чувствуют преимущество ВСУ на поле боя.

"Попытки мотоциклетных штурмов, попытки штурмов с применением техники потерпели провал, поэтому оккупанты полностью изменили тактику. Теперь это ползучее, медленное продвижение, которое требует от нас привлечения значительного количества ресурсов для поиска врага и его уничтожения — этим они сейчас активно пользуются", — подчеркнул Трач.

Напомним, 11 ноября украинские бойцы сообщили, что ВС РФ используют туман для продвижения в Покровск.

Впоследствии в Sky News объяснили, что причина продвижения российских войск не только в тумане.