Россия запускает производство новых КАБов: смогут доставать до Киева, — Reuters

До конца 2025-го (всего за этот год) Россия планирует изготовить до 120 тысяч планирующих бомб (тип управляемых авиабомб), среди которых почти 500 новых увеличенной дальности, и почти 70 тысяч беспилотников.

Российские оборонные заводы работают круглосуточно, сообщил заместитель руководителя Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Вадим Скибицкий в интервью Reuters.

Новая угроза в войне

По его словам, среди этих 120 тысяч — новые бомбы и модернизированные авиабомбы, оснащенные крыльями или двигателями, чтобы достигать целей, которые расположены на расстоянии десятков километров.

Издание пишет, что ежедневно Россия выпускает от 200 до 250 планерных бомб, а в прошлом месяце среднесуточное количество составляло около 170. Скибицкий подчеркнул, что хотя эти боеприпасы можно сбивать, такая массовость представляет "серьезную угрозу".

Эти бомбы, дальность полета которых ранее оценивали до 90 км, позволяют врагу наносить удары, не пересекая линии фронта. Они дешевле ракет и содержат взрывчатку весом в несколько сотен килограммов, которая может пробивать здания и укрепления.

В ГУР добавили, что РФ до конца года планирует изготовить почти 500 таких боеприпасов с дальностью полета до 200 км. В частности, продолжаются работы над модификациями для дальности до 400 км, и это "позволит Москве поражать еще больше украинских городов и поселков без использования ракет".

Кроме того, заместитель руководителя ГУР обратил внимание на увеличение производства российских беспилотников. В 2025 году РФ в целом изготовит почти 70 тысяч дальнобойных дронов, 30 тысяч из которых типа Shahed.

