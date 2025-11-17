"Впустили 8 бомб": россияне сами бомбят свои территории — в ГУР опубликовали новый перехват

Российская авиация продолжает атаковать территорию Украины, нанося авиаудары с собственной территории. В то же время из-за технического несовершенства российских изделий, часть бомб не выходит на заданный курс и летит на головы россиян, проживающих в приграничье.

При этом сами жители приграничья понимают, что по ним прилетают бомбы, выпущенные именно ВС РФ. Показания одной из жительниц Белгородской области перехватили и обнародовали украинские разведчики в канале ГУР Минобороны.

"Уронили восемь бомб на территории Белгородской области", — оккупанты бомбят собственное население.

В перехваченном украинской разведкой разговоре жительница приграничной Белгородщины рассказывает о пожарах на инфраструктурных объектах области в результате боевых действий, отдельно отмечая вклад российской авиации в бомбардировке своих же граждан.

"За вчера только ранило 12 человек в Грайвороне (населенный пункт в Белгородской области возле границы с Украиной — ред.). Сожгли два микроавтобуса, восемь машин", — рассказывает женщина о работе дронов, не называя то, чьи это дроны.

В то же время она признает, что именно российские бомбардировщики "роняют" бомбы на территорию Белгородщины".

"За 11 дней российские бомбардировщики спустили восемь бомб, восемь бомб на территорию Белгородской области. Представляешь", — спрашивает женщина у собеседника.

В ГУР отметили, что российская авиация продолжает наносить удары по гражданскому населению Украины с помощью авиабомб с модулями планирования и коррекции. При этом там предупредили, что за каждое совершенное против украинского народа военное преступление будет справедливое возмездие.

Ранее в ГУР сообщили, что Россия планирует изготовить до 120 тысяч планировочных авиабомб, среди которых почти 500 новых увеличенной дальности, до конца 2025-го года. Также продолжаются работы над модификациями для дальности до 400 км, что позволит сбрасывать авиабомбы на Киев.

При этом РФ уже сбрасывала авиабомбы на Харьков, Днепр и Николаев, и благодаря модернизации сможет достать до Полтавы. Впрочем, в наличии в Силах обороны Украины есть средства, которые смогу помочь уменьшить количество авибомб, объясняют эксперты.