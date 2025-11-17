У Бєлгородській області горить ТЦ на Красній площі (фото, відео)

У місті Короча Бєлгородської області горить торговий центр "Вокзальний".

Причиною пожежі губернатор області В'ячеслав Гладков назвав "атаку ворожих безпілотників". Очевидці підтверджують, що над містом збивали дрони.

"Унаслідок удару загорілася покрівля комерційного об'єкта. Пожежними розрахунками проводиться ліквідація осередку загоряння. Від ще одного удару вибито вікна в 4 квартирах багатоквартирного будинку. Також тимчасово без світла залишаються частково місто Короча та села Погорілівка і Підкопаївка", — йдеться в його повідомленні.

Він запевнив, що всі оперативні служби працюють над ліквідацією пожежі, а також підкреслив, що постраждалих немає.

З даху вогонь поширився всередину будівлі Фото: Скрин відео

Місцеві жителі публікують у мережі кадри пожежі, яка охопила дах торговельного центру і поширилася всередині будівлі, розташованої за адресою Красна площа, 16А.

Українські військовослужбовці інформацію про атаку на Карачу поки ніяк не коментують.

8 листопада місцеві пабліки повідомляли, що після "гучних звуків" у Бєлгороді зникло світло. За інформацією в мережі, ракети серйозно пошкодили або зовсім знищили місцеву ТЕЦ.

За попередніми даними, на ТЕЦ "Луч" під час ракетного удару було пошкоджено газотурбінні установки, що виробляли електрику.

Нагадаємо, у Бєлгородській області РФ через атаку дронів було пошкоджено дамбу місцевого водосховища. Командувач Сил безпілотних систем Роберт "Мадяр" Бровді 26 жовтня підтвердив атаку.

Супутникові знімки, оприлюднені в мережі, показали масштабне підтоплення прилеглих територій і значні руйнування інфраструктури.

Унаслідок підриву було підтоплено позиційні райони щонайменше п'яти російських бригад. Через прорив води росіяни втратили можливість оперативно підвозити боєприпаси і техніку до передових підрозділів, що безпосередньо вплине на їхню активність на Вовчанському плацдармі.