В Белгородской области горит ТЦ на Красной площади (фото, видео)

В городе Короча Белгородской области горит торговый центр "Вокзальный".

Причиной пожара губернатор области Вячеслав Гладков назвал "атаку вражеских беспилотников". Очевидцы подтверждают, что над городом сбивали дроны.

"В результате удара загорелась кровля коммерческого объекта. Пожарными расчетами производится ликвидация очага возгорания. От еще одного удара выбиты окна в 4 квартирах многоквартирного дома. Также временно без света остаются частично город Короча и села Погореловка и Подкопаевка", – говорится в его сообщении.

Он заверил, что все оперативные службы работают над ликвидацией пожара, а также подчеркнул, что пострадавших нет.

С крыши огонь распространился внутрь здания Фото: Скрин видео

Местные жители публикуют в сети кадры пожара, который охватил крышу торгового центра и распространился внутри здания, расположенного по адресу Красная площадь, 16А.

Украинские военнослужащие информацию об атаке на Карачу пока никак не комментируют.

8 ноября местные паблики сообщали, что после "громких звуков" в Белгороде пропал свет. По информации в сети, ракеты серьезно повредили, или вовсе уничтожили местную ТЭЦ.

По предварительным данным, на ТЭЦ "Луч" при ракетном ударе были повреждены газотурбинные установки, которые вырабатывали электричество.

Напомним, в Белгородской области РФ из-за атаки дронов была повреждена дамба местного водохранилища. Командующий Сил беспилотных систем Роберт "Мадяр" Броуди 26 октября подтвердил атаку.

Спутниковые снимки, обнародованные в сети, показали масштабное подтопление прилегающих территорий и значительные разрушениях инфраструктуры.

В результате подрыва были подтоплены позиционные районы по меньшей мере пяти российских бригад. Из-за прорыва воды россияне потеряли возможность оперативно подвозить боеприпасы и технику к передовым подразделениям, что напрямую повлияет на их активность на Волчанском плацдарме.