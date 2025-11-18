Удар РФ по Дніпру: як "Шахеди" потрощили редакцію "Суспільного" (фото, відео)

В ніч із 17 на 18 листопада Збройні сили Російської Федерації влучили по приміщеннях телестудії "Суспільне Дніпро", пошкодивши обладнання та зруйнувавши стіни, вікна та усі меблі. Крім телестудії, постраждали сусідні цивільні споруди — магазини, корпуси університету, житлові будинки.

Російські дрони влетіли у перший поверх телестудії, але працівники поки не можуть пройти всередину через роботу рятувальників, розповіли на порталі "Суспільне Дніпро". З'ясувалось, що під час удару всередині не було працівників, тому вони не постраждали. Орієнтовна кількість прильотів — близько 15, повідомила менеджерка Катерина Лисюк. На відео моменту прильоту фігурує башта телецентру, в яку влітає "Шахед" ЗС РФ та б'є, орієнтовно, майже посередині.

Головний редактор "Суспільне Дніпро" Євген Педашенко повідомив, що на першому поверсі росіяни повністю зруйнували велику студію. Що відбувається на другому поверсі, поки інформації немає. На фото з місця подій, наданих ДСНС України, — велике приміщення, заповнене знищеною апаратурою, з потрозеними вікнами, дверима, меблями, почорнілими стінами.

Відео дня

Удар по Дніпру - пошкоджені приміщення телестудії "Суспільного" 18 листопада Фото: Суспільне Дніпро

Удар по Дніпру - пробиті стіни телестудії "Суспільного" 18 листопада Фото: Суспільне Дніпро

Лисюк додала, що дрони РФ пошкодили основну будівлю телестудії та прибудову. Як пояснили представники редакції, вони продовжують працювати та виходять в ефіри на інших платформах.

"Загалом, з того, що ми знаємо, до 15 вибухів було. Прийшлися якраз на територію і на всі будівлі наші. Зараз розбираємося в ситуації, намагаємося зрозуміти масштаби трагедії, але працюємо", — наголосила представниця "Суспільне Дніпро".

Удар по Дніпру — деталі влучання "Шахедів" РФ 18 листопада

Про деталі та наслідки атаки ЗС РФ РФ на Дніпро в ніч з 17 на 18 листопада, розповів керівник Дніпропетровської обласної прокуратури Юрій Папуша. З'ясувалось, що цивільні об'єкти потрапили під удар 35 дронів "Шахед"/"Герань-2". Від вибухів постраждало двоє людей, є руйнування інфраструктурних та інших цивільних об'єктів. Зокрема, постраждав телецентр, магазин, багатоквартирні будинки, корпус університету, автомобілі та телевежа. Серед цілей росян — транспортна інфраструктура в Самарському та Павлоградському районах, уточнило відомство.

Удар по Дніпру - руйнування 18 листопада Фото: Дніпропетровська обласна прокуратура

На події у Дніпрі відреагував міський голова Борис Філатов. Посадовець опублікував на Facebook звернення до росіян, у якому назвав їх "виродками, які нищать все живе" та "сараною, яка бомбить цивільні об'єкти". З його слів, останнім часом під удар потрапили склади господарських товарів та жіночої гігієни, меблева фабрика та компанія, яка фасує чай.

"Вчора ви, виродки, перевершили самі себе. Ви бомбардували по телевежі та колишньому радянському телецентру, де вже давно сидять журналісти "Суспільного"!!! Чи вважаєте ви, що якщо ви позбавите нас телевізора, то ми остаточно зламаємося?" — написав Філатов.

Зазначимо, Фокус писав про обстріл Дніпра, який стався вночі 18 листопада. Близько опівночі місцеві жителі повідомили про звуки вибухів та спалахи. Згодом наліт дронів ЗС РФ підтвердила дніпровська міська влада та Дніпропетровська військова адміністрація. Повітряні сили повідомили, що росіяни запустили 114 дронів (з них 70 — "Шахеди") та чотири балістичні ракети. Система ППО України впоралась зі 101 БпЛА, але стались влучання 17 засобів ураження у 15 локаціях.

Нагадуємо, у листопаді військовий оглядач Олександр Коваленко розповів про зміну тактики масованих ударів ЗС РФ по Україні: ідеться про новий набір засобів ураження, в яких буде менше крилатих ракет.