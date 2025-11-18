Удар РФ по Днепру: как "Шахеды" разбили редакцию "Суспільного" (фото, видео)

В ночь с 17 на 18 ноября Вооруженные силы Российской Федерации попали по помещениям телестудии "Суспільне Дніпро", повредив оборудование и разрушив стены, окна и всю мебель. Кроме телестудии, пострадали соседние гражданские сооружения — магазины, корпуса университета, жилые дома.

Российские дроны влетели в первый этаж телестудии, но работники пока не могут пройти внутрь из-за работы спасателей, рассказали на портале "Суспільне Дніпро". Выяснилось, что во время удара внутри не было работников, поэтому они не пострадали. Ориентировочное количество прилетов — около 15, сообщила менеджер Екатерина Лысюк. На видео момента прилета фигурирует башня телецентра, в которую влетает "Шахед" ВС РФ и бьет, ориентировочно, почти посередине.

Главный редактор "Суспільне Дніпро" Евгений Педашенко сообщил, что на первом этаже россияне полностью разрушили большую студию. Что происходит на втором этаже, пока информации нет. На фото с места событий, предоставленных ГСЧС Украины, — большое помещение, заполненное уничтоженной аппаратурой, с разбитыми окнами, дверями, мебелью, почерневшими стенами.

Відео дня

Удар по Днепру — повреждены помещения телестудии "Суспільного" 18 ноября Фото: Суспільне Дніпро

Удар по Днепру — пробиты стены телестудии "Суспільного" 18 ноября Фото: Суспільне Дніпро

Лысюк добавила, что дроны РФ повредили основное здание телестудии и пристройку. Как пояснили представители редакции, они продолжают работать и выходят в эфиры на других платформах.

"В общем, из того, что мы знаем, до 15 взрывов было. Пришлись как раз на территорию и на все здания наши. Сейчас разбираемся в ситуации, пытаемся понять масштабы трагедии, но работаем", — подчеркнула представительница "Суспільне Дніпро".

Удар по Днепру — детали попадания "Шахедов" РФ 18 ноября

О деталях и последствиях атаки ВС РФ РФ на Днепр в ночь с 17 на 18 ноября, рассказал руководитель Днепропетровской областной прокуратуры Юрий Папуша. Выяснилось, что гражданские объекты попали под удар 35 дронов "Шахед"/"Герань-2". От взрывов пострадали два человека, есть разрушения инфраструктурных и других гражданских объектов. В частности, пострадал телецентр, магазин, многоквартирные дома, корпус университета, автомобили и телебашня. Среди целей росян — транспортная инфраструктура в Самарском и Павлоградском районах, уточнило ведомство.

Удар по Днепру — разрушения 18 ноября Фото: Днепропетровская областная прокуратура

На события в Днепре отреагировал городской голова Борис Филатов. Чиновник опубликовал на Facebook обращение к россиянам, в котором назвал их "уродами, которые уничтожают все живое" и "саранчой, которая бомбит гражданские объекты". По его словам, в последнее время под удар попали склады хозяйственных товаров и женской гигиены, мебельная фабрика и компания, которая фасует чай.

"Вчера вы, уроды, превзошли сами себя. Вы бомбили по телебашне и бывшему советскому телецентру, где уже давно сидят журналисты "Суспільного"!!! Считаете ли вы, что если вы лишите нас телевизора, то мы окончательно сломаемся?" — написал Филатов.

Отметим, Фокус писал об обстреле Днепра, который произошел ночью 18 ноября. Около полуночи местные жители сообщили о звуках взрывов и вспышках. Впоследствии налет дронов ВС РФ подтвердила днепровская городская власть и Днепропетровская военная администрация. Воздушные силы сообщили, что россияне запустили 114 дронов (из них 70 — "Шахеды") и четыре баллистические ракеты. Система ПВО Украины справилась со 101 БпЛА, но произошли попадания 17 средств поражения в 15 локациях.

Напоминаем, в ноябре военный обозреватель Александр Коваленко рассказал об изменении тактики массированных ударов ВС РФ по Украине: речь идет о новом наборе средств поражения, в которых будет меньше крылатых ракет.