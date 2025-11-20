Російські спецслужби бояться електромобілів: які заборони запровадили в Криму (відео)

Заходи безпеки на Кримському мосту посилились — тепер заборонено в'їжджати не лише вантажівкам, але й електромобілям. Речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук розповів, що над акваторією цілодобово літають дрони, а ворожі спецслужби бояться нових атак.

"Зараз уже заходи безпеки дійшли до того, що на міст не можна заїхати електромобілем або гібридним автомобілем, тому що російські спецслужби побоюються, що їх може бути використано для чергової спецоперації з нашого боку. Мова йде і про вантажівки. Тоді взагалі виникає питання, а навіщо він там потрібен, якщо вантажівки не можна, нові автомобілі не можна. Потяги з цистернами, з пальним, або з важкою технікою — теж не можна", — розповів військовий в ефірі телемарафону 20 листопада.

Він пояснив, що в результаті мостом можуть їздити нелегальні туристи та певний приватний автотранспорт. Таким чином основна функція Кримського мосту — символічна.

"Але символічним він є тоді дійсно, тому що побудувати щось таке і в результаті не мати можливості навіть цим користуватися — так, це дуже символічно", — підкреслив Плетенчук.

Він підкреслив, що у Криму базується російська авіація, яка "дошкуляє" Україні.

"Це є проблемою насправді, тому що перебування в повітрі над акваторією постійне фактично десятків одиниць авіації, яка дозволяє їм виконувати доволі велику кількість завдань, перетворює Чорне море, в якому практично не спостерігається російських кораблів, на велику сіру зону", — заявив речник ВМС.

З його слів, це становить загрозу. Окрім того, РФ активізувала використання авіації оперативно-тактичного класу для завдання ударів.

"Так, це відбувається досить не часто, але тим не менш раніше взагалі вони цього не робили", — зауважив Плетенчук.

Він додав, що вибухи на кримських аеродромах — це завжди "плюс". Загалом в Криму можна нарахувати щонайменше п'ять військових аеродромів, які використовують окупанти. Однак деякі з них вже не настільки активні після ударів ЗСУ.

Військовий проінформував, що авіація ворога перебуває у повітрі фактично цілодобово. Здебільшого йдеться про дрони: що ближче до узбережжя України, то частіше можна побачити БПЛА, що веде розвідку.

Нагадаємо, з 3 по 9 листопада партизанські рухи "Атеш", а також "Чорна Іскра" та легіон "Свобода Росії" підпалювали трансформатори, машини та залізницю. Аналітики InformNapalm оцінили результати цих дій та розкрили проблеми ворожого тилу.

Сили спеціальних операцій 10 листопада повідомляли про вже третю атаку на нафтобазу "Гвардійська" у Криму. По об’єкту вдарили безпілотники невідомого типу.