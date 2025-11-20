Российские спецслужбы боятся электромобилей: какие запреты ввели в Крыму (видео)

Меры безопасности на Крымском мосту усилились — теперь запрещено въезжать не только грузовикам, но и электромобилям. Представитель Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук рассказал, что над акваторией круглосуточно летают дроны, а вражеские спецслужбы боятся новых атак.

"Сейчас уже меры безопасности дошли до того, что на мост нельзя заехать электромобилем или гибридным автомобилем, потому что российские спецслужбы опасаются, что они могут быть использованы для очередной спецоперации с нашей стороны. Речь идет и о грузовиках. Тогда вообще возникает вопрос, а зачем он там нужен, если грузовики нельзя, новые автомобили нельзя. Поезда с цистернами, с горючим, или с тяжелой техникой — тоже нельзя", — рассказал военный в эфире телемарафона 20 ноября.

Он пояснил, что в результате по мосту могут ездить нелегальные туристы и определенный частный автотранспорт. Таким образом основная функция Крымского моста — символическая.

"Но символическим он является тогда действительно, потому что построить что-то такое и в результате не иметь возможности даже этим пользоваться — да, это очень символично", — подчеркнул Плетенчук.

Он подчеркнул, что в Крыму базируется российская авиация, которая "донимает" Украину.

"Это является проблемой на самом деле, потому что пребывание в воздухе над акваторией постоянное фактически десятков единиц авиации, которая позволяет им выполнять довольно большое количество задач, превращает Черное море, в котором практически не наблюдается российских кораблей, в большую серую зону", — заявил представитель ВМС.

По его словам, это представляет угрозу. Кроме того, РФ активизировала использование авиации оперативно-тактического класса для нанесения ударов.

"Да, это происходит довольно не часто, но тем не менее раньше вообще они этого не делали", — отметил Плетенчук.

Он добавил, что взрывы на крымских аэродромах — это всегда "плюс". Всего в Крыму можно насчитать как минимум пять военных аэродромов, которые используют оккупанты. Однако некоторые из них уже не столь активны после ударов ВСУ.

Военный проинформировал, что авиация врага находится в воздухе фактически круглосуточно. В основном речь идет о дронах: чем ближе к побережью Украины, тем чаще можно увидеть БПЛА, ведущий разведку.

Напомним, с 3 по 9 ноября партизанские движения "Атеш", а также "Черная Искра" и легион "Свобода России" поджигали трансформаторы, машины и железную дорогу. Аналитики InformNapalm оценили результаты этих действий и раскрыли проблемы вражеского тыла.

Силы специальных операций 10 ноября сообщали об уже третьей атаке на нефтебазу "Гвардейская" в Крыму. По объекту ударили беспилотники неизвестного типа.