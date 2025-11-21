Одеса перебуває під масованою атакою: дрон впав на будинок на узбережжі, — військкор (відео)

Російські окупанти з самого ранку здійснюють масовану атаку на Одесу, застосовуючи ударні БпЛА. Повітряну тривогу оголосили приблизно о 7:45 через загрозу російських "Шахедів" та "Гербер".

Один з "Шахедів", яким РФ атакувала Одесу, впав просто на житловий будинок. Відео опублікував військовий журналіст Андрій Цаплієнко.

Повітряна тривога у регіоні триває — о 12:48 Повітряні сили ЗСУ повідомили про нові групи БпЛА із акваторії Чорного моря, які рухаються курсом на Одесу або Чорноморськ.

Голова ОВА Олег Кіпер повідомив, що зафіксовано декілька випадків падіння уламків та влучань без детонації на Одещині.

Відомо про щонайменше одного постраждалого.

У самій Одесі пошкоджені житлові та нежитлові будівлі, гаражі. Також зафіксовано падіння уламків на відкритій території в сільській місцевості.

Відео дня

В Одеській МВА наразі не повідомляли про наслідки ранкової атаки. Водночас вночі окупанти теж запускали дрони на місто — у приватному секторі міста зафіксовані значні руйнування.

Загалом у ніч на 21 листопада росіяни випустили 115 ударних БпЛА типу Shahed, Гербера і безпілотниками інших типів. Силами ППО було збито або подавлено 95 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера і дронів інших типів.

Зафіксовано влучання 19 ударних БпЛА на 12 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на чотирьох локаціях.

Внаслідок атаки постраждали об’єкти цивільної інфраструктури та приватні домогосподарства на Чернігівщині, Дніпропетровщині, Харківщині, Одещині.

Нагадаємо, що в ніч на 21 листопада окупанти завдали масованих ударів по цивільній інфраструктурі Запоріжжя й Одеси. Зокрема, у Запоріжжі після удару ФАБом сталося займання торгівельних кіосків та легкового автомобіля, відомо про п'ятьох загиблих. Серед поранених є 17-річна дитина.