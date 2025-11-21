Одесса находится под массированной атакой: дрон упал на дом на побережье, — военкор (видео)

Российские оккупанты с самого утра осуществляют массированную атаку на Одессу, применяя ударные БПЛА. Воздушную тревогу объявили около 7:45 из-за угрозы российских "Шахедов" и "Гербер".

Один из "Шахедов", которым РФ атаковала Одессу, упал прямо на жилой дом. Видео опубликовал военный журналист Андрей Цаплиенко.

Воздушная тревога в регионе продолжается — в 12:48 Воздушные силы ВСУ сообщили о новых группах БПЛА из акватории Черного моря, которые движутся курсом на Одессу или Черноморск.

Председатель ОВА Олег Кипер сообщил, что зафиксировано несколько случаев падения обломков и попаданий без детонации в Одесской области.

Известно о по меньшей мере одном пострадавшем.

В самой Одессе повреждены жилые и нежилые здания, гаражи. Также зафиксировано падение обломков на открытой территории в сельской местности.

Відео дня

В Одесской МВА пока не сообщали о последствиях утренней атаки. В то же время ночью оккупанты тоже запускали дроны на город — в частном секторе города зафиксированы значительные разрушения.

Всего в ночь на 21 ноября россияне выпустили 115 ударных БПЛА типа Shahed, Гербера и беспилотниками других типов. Силами ПВО было сбито или подавлено 95 вражеских БПЛА типа Shahed, Гербера и дронов других типов.

Зафиксировано попадание 19 ударных БПЛА на 12 локациях, а также падение сбитых (обломки) на четырех локациях.

В результате атаки пострадали объекты гражданской инфраструктуры и частные домохозяйства на Черниговщине, Днепропетровщине, Харьковщине, Одесщине.

Напомним, что в ночь на 21 ноября оккупанты нанесли массированные удары по гражданской инфраструктуре Запорожья и Одессы. В частности, в Запорожье после удара ФАБом произошло возгорание торговых киосков и легкового автомобиля, известно о пяти погибших. Среди раненых есть 17-летний ребенок.