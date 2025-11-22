"Кількість загиблих зросла": з-під завалів багатоповерхівки у Тернополі дістали тіло жінки (фото)

З-під завалів житлової багатоповерхівки у Тернополі, в яку 19 листопада поцілила російська ракета, рятувальники дістали тіло ще однієї жінки.

Таким чином кількість загиблих внаслідок російської атаки зросла до 32 осіб, повідомив керівник поліції Тернопільської області Сергій Зюбаненко.

"22 листопада на місці розбору завалів після ворожого удару в Тернополі рятувальники виявили тіло ще однієї жінки. Кількість загиблих зросла до 32 осіб, серед них — 6 дітей", — написав Зюбаненко.

Він уточнив, що загалом травмовано 94 особи, з них 18 — це діти.

"Аварійно-рятувальні роботи тривають безперервно", — наголосив Зюбаненко, оприлюднивши відповідні фото, на яких видно роботу співробітників ДСНС та інших комунальних служб міста.

Аварійно-рятувальні роботи у Тернополі Фото: Телеграм

Аварійно-рятувальні роботи біля зруйнованої багатоповерхівки у Тернополі Фото: Телеграм

Нагадаємо, 21 листопада у Тернополі зросла кількість врятованих з-під завалів.

Відео дня

Фокус також писав про те, що у Тернополі під завалами будинку знайшли живого папугу.