"Количество погибших возросло": из-под завалов многоэтажки в Тернополе достали тело женщины (фото)
Из-под завалов жилой многоэтажки в Тернополе, в которую 19 ноября попала российская ракета, спасатели достали тело еще одной женщины.
Таким образом количество погибших в результате российской атаки возросло до 32 человек, сообщил руководитель полиции Тернопольской области Сергей Зюбаненко.
"22 ноября на месте разбора завалов после вражеского удара в Тернополе спасатели обнаружили тело еще одной женщины. Количество погибших возросло до 32 человек, среди них — 6 детей", — написал Зюбаненко.
Он уточнил, что всего травмированы 94 человека, из них 18 — это дети.
"Аварийно-спасательные работы продолжаются непрерывно", — подчеркнул Зюбаненко, обнародовав соответствующие фото, на которых видна работа сотрудников ГСЧС и других коммунальных служб города.
Напомним, 21 ноября в Тернополе возросло количество спасенных из-под завалов.
Фокус также писал о том, что в Тернополе под завалами дома нашли живого попугая.