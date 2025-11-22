"Количество погибших возросло": из-под завалов многоэтажки в Тернополе достали тело женщины (фото)

Из-под завалов жилой многоэтажки в Тернополе, в которую 19 ноября попала российская ракета, спасатели достали тело еще одной женщины.

Таким образом количество погибших в результате российской атаки возросло до 32 человек, сообщил руководитель полиции Тернопольской области Сергей Зюбаненко.

"22 ноября на месте разбора завалов после вражеского удара в Тернополе спасатели обнаружили тело еще одной женщины. Количество погибших возросло до 32 человек, среди них — 6 детей", — написал Зюбаненко.

Он уточнил, что всего травмированы 94 человека, из них 18 — это дети.

"Аварийно-спасательные работы продолжаются непрерывно", — подчеркнул Зюбаненко, обнародовав соответствующие фото, на которых видна работа сотрудников ГСЧС и других коммунальных служб города.

Аварийно-спасательные работы в Тернополе

Аварийно-спасательные работы возле разрушенной многоэтажки в Тернополе

