В Тернополе выросло количество спасенных из-под завалов: не только люди (фото, видео)

В Тернополе, где третий день продолжатся разбор завалов домов, разрушенным ударом ВС РФ, среди руин спасателям удалось найти тех, кто выжил.

Во время аварийно-спасательных работ сотрудники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям обнаружили двух животных, сообщили в ГСЧС.

На первом этаже спасатели обнаружили кошку Милку, которую тут же отдали ее хозяевам, которые каждый день приходили к разрушенному дому в надежде, что их любимица выжила.

Владелица кошки, Елена, рассказала "Суспільне", что Милке – четыре года.

"Спасатели сказали, что что-то серенькое выбегало и забежало назад, мы жили на первом этаже. Мы ее взяли, когда началась война. Они нашли ее возле ее тарелочки. Мы еще успели сами вытащить шиншиллу, у меня были шиншиллки, и маленькую кошечку, которую недавно нашли с улицы. А за нее у меня болело. Мы не смогли ее найти, много пыли было", – говорит женщина, прижимая животное к себе.

Відео дня

Хозяйка спасенной кошки не сдерживает слез

Кроме того, на восьмом этаже дома обнаружена восьмилетняя кошка Мия. Животное испугалось взрыва и спряталось в квартире. Ее тоже уже вернули владельцам. Хозяин расплакался, беря любимицу на руки.

Накануне стало известно, что в одной из разрушенных квартир спасатели нашли клетку с попугаем. На данный момент неизвестно, живы ли хозяева птицы.

По состоянию на полдень 21 ноября известно о 31 погибшем, в том числе шести детях. Сегодня из-под обломков деблокировали тело матери, ее полуторогодовалого сына и шестилетней дочери. Глава семейства каждый день приходил на место трагедии в надежде, что его родные выжили, но чуда не произошло.

Напомним, из-под руин дома на улице Стуса в Тернополе спасли мужчину. Он несколько часов был на связи со спасателями, пока те добирались к нему, разбирая завалы.