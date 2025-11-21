У Тернополі зросла кількість врятованих з-під завалів: не тільки люди (фото, відео)

У Тернополі, де третій день триватиме розбір завалів будинків, зруйнованих ударом ЗС РФ, серед руїн рятувальникам вдалося знайти тих, хто вижив.

Під час аварійно-рятувальних робіт співробітники Державної служби з надзвичайних ситуацій виявили двох тварин, повідомили в ДСНС.

На першому поверсі рятувальники виявили кішку Мілку, яку одразу ж віддали її господарям, котрі щодня приходили до зруйнованого будинку в надії, що їхня улюблениця вижила.

Власниця кішки, Олена, розповіла "Суспільному", що Мілці — чотири роки.

"Рятувальники сказали, що щось сіреньке вибігало і забігло назад, ми жили на першому поверсі. Ми її взяли, коли почалася війна. Вони знайшли її біля її тарілочки. Ми ще встигли самі витягнути шиншилу, у мене були шиншилки, і маленьку кішечку, яку нещодавно знайшли з вулиці. А за неї в мене боліло. Ми не змогли її знайти, багато пилу було", — каже жінка, притискаючи тварину до себе.

Господиня врятованої кішки не стримує сліз

Крім того, на восьмому поверсі будинку виявлено восьмирічну кішку Мію. Тварина злякалася вибуху і сховалася у квартирі. Її теж уже повернули власникам. Господар розплакався, беручи улюбленицю на руки.

Напередодні стало відомо, що в одній зі зруйнованих квартир рятувальники знайшли клітку з папугою. Наразі невідомо, чи живі господарі птаха.

Станом на полудень 21 листопада відомо про 31 загиблого, зокрема шістьох дітей. Сьогодні з-під уламків деблокували тіло матері, її півторарічного сина та шестирічної доньки. Голова сімейства щодня приходив на місце трагедії в надії, що його рідні вижили, але дива не сталося.

Нагадаємо, з-під руїн будинку на вулиці Стуса в Тернополі врятували чоловіка. Він кілька годин був на зв'язку з рятувальниками, поки ті добиралися до нього, розбираючи завали.