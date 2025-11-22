Росіяни атакували пункт пропуску на кордоні з НАТО: є постраждалі (фото)

Пункт пропуску розташований на півдні Одещини. Внаслідок удару ворожих БПЛА згоріли 11 вантажних авто.

У ніч на 22 листопада росіяни завдали удару по пункту пропуску на кордоні із Румунією. Було пошкоджено інфраструктуру поромного комплексу "Орлівка", - повідомляють у Держмитслужбі.

Міжнародний пункт пропуску "Орлівка" тимчасово призупиняє роботу.

Наразі здійснюються всі необхідні заходи щодо ліквідації наслідків.

"Просимо для перетину кордону скористатися іншими найближчими пунктами пропуску", - повідомили митники.

В Одеській ОВА повідомили, що попри активну роботу сил ППО, зафіксовано пошкодження об’єктів цивільного призначення. Пошкоджено фасади, дахи та скління адміністративних будівель. На автостоянці пошкоджень зазнали 11 вантажних автомобілей.

"Попередньо, двоє людей постраждало. Їм надається необхідна медична допомога", - повідомили в ОВА.

Факт обстрілу прокоментували і румунські ЗМІ, зауваживши, що внаслідок обстрілу не працює і прикордонний пункт Ісакча на іншому березі річки Дунай.

Також росіяни атакували Одещину 21 листопада. Ціллю атаки стали будинки мирних мешканців.

Нагадаємо, в ніч на 22 листопада дрони атакували енергооб'єкт в окупованому Криму, лунали вибухи у Сімферополі.