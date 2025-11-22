Россияне атаковали пункт пропуска на границе с НАТО: есть пострадавшие (фото)

Пункт пропуска расположен на юге Одесской области. В результате удара вражеских БПЛА сгорели 11 грузовых авто.

В ночь на 22 ноября россияне нанесли удар по пункту пропуска на границе с Румынией. Была повреждена инфраструктура паромного комплекса "Орловка", — сообщают в Гостаможслужбе.

Международный пункт пропуска "Орловка" временно приостанавливает работу.

Сейчас осуществляются все необходимые меры по ликвидации последствий.

"Просим для пересечения границы воспользоваться другими ближайшими пунктами пропуска", — сообщили таможенники.

В Одесской ОГА сообщили, что несмотря на активную работу сил ПВО, зафиксированы повреждения объектов гражданского назначения. Повреждены фасады, крыши и остекление административных зданий. На автостоянке повреждения получили 11 грузовых автомобилей.

"Предварительно, два человека пострадали, им оказывается необходимая медицинская помощь", — сообщили в ОГА.

Факт обстрела прокомментировали и румынские СМИ, отметив, что в результате обстрела не работает и пограничный пункт Исакча на другом берегу реки Дунай.

Также россияне атаковали Одесскую область 21 ноября. Целью атаки стали дома мирных жителей.

Напомним, в ночь на 22 ноября дроны атаковали энергообъект в оккупированном Крыму, раздавались взрывы в Симферополе.