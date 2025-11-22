Вперше на території РФ: ССО далекобійним дроном знищили російський гелікоптер (відео)

За даними командування, ця операція, яку здійснили у Ростовській області, залишила для ворога багато питань, відповіді на які знають тільки члени знищеного екіпажу гелікоптера РФ.

Удар було завдано "Deep strike" — далекобійним дроном ССО. Відео опублікували у Telegram ССО.

Там наголосили, що вперше російський гелікоптер Мі-8 був збитий дроном ССО.

"Кожна місія потребує креативу, починаючи від технічних характеристик засобу, закінчуючи плануванням та навченістю пілотів. Ця місія залишила для ворога дуже багато запитань, відповіді на які знають тільки члени екіпажу Мі-8, але не розкажуть", — заявили в повідомленні ССО.

У той же час військовослужбовець, який веде Telegram з ніком Kravchuk, пише, що удар було завдано дроном FP-1. Крім того він стверджує, що було збито гелікоптер Мі-28.

Канал "Supernova+" також пише, що на відео, ймовірно, не Мі-8, а Мі-28НМ "Нічний супермисливець", який є модернізованою версією Мі-28.

Він пояснює, що Мі-8 не має додаткового пера на хвості.

"Мі-28 — це найновіша модернізована версія з покращеною авіонікою, озброєнням, РЛС над втулкою", — пише автор каналу.

Нагадаємо, що в жовтні російські військові втратили ударний гелікоптер Ка-52 через "дружній вогонь". Аналітики The Insider зазначили, що цей випадок став мінімум 17-м підтвердженим випадком втрати російських літаків і гелікоптерів від власного вогню від початку повномасштабного вторгнення.

Раніше командувач СБС Роберт Бровді показав удари дронами FP-2 по Старобешівській ТЕС: вибухало відразу в шести точках.

Також українська компанія Warbirds of Ukraine представила на виставці Brave1 Defense Tech Valley 2025 далекобійний безпілотник "Зозуля".