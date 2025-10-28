Росія вкотре збила свій гелікоптер Ка-52: це вже 17-та втрата від початку вторгнення (фото)

Зафіксовано щонайменше 17-ту втрату російської авіації від "дружнього вогню" за час повномасштабної війни. Інцидент стався під час атаки українських безпілотників на територію Росії.

Як повідомляє The Insider, російські військові втратили ударний гелікоптер Ка-52 через "дружній вогонь". Про це напередодні написали кілька профільних Z-каналів, зазначивши, що винищувач помилково відпрацював по своєму вертольоту під час відбиття нальоту українських безпілотників.

За попередньою інформацією, екіпаж гелікоптера загинув. Автори проросійських каналів припускають, що літак переплутали з ворожим БпЛА — удар було завдано по неправильній цілі.

Аналітики The Insider зазначають, що цей випадок став мінімум 17-м підтвердженим випадком втрати російських літаків і гелікоптерів від власного вогню від початку повномасштабного вторгнення. Лише у 2025 році це друга така зафіксована подія.

Відео дня

Втрати РФ Фото: Скриншот

Загалом від "дружнього вогню" Росія вже втратила щонайменше 12 літаків (чотири Су-35, три Су-34, два А-50, а також по одному Су-27, Су-30 і Іл-22) і п’ять вертольотів (два Ка-52, один Ка-29, Мі-24 і Мі-8).

Нагадаємо, як повідомляв Фокус, вертоліт КА-52 "Алігатор" Збройних сил Російської Федерації розбився в зоні бойових дій в Україні.

Як повідомляв Фокус, на Донеччині російський Су-25 збив свого напарника некерованими ракетами.

Фокус також писав, що російська ППО під Донецьком могла збити власний гелікоптер Мі-8.