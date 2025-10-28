Россия в очередной раз сбила свой вертолет Ка-52: это уже 17-я потеря с начала вторжения (фото)

Зафиксирована по меньшей мере 17-я потеря российской авиации от "дружественного огня" за время полномасштабной войны. Инцидент произошел во время атаки украинских беспилотников на территорию России.

Как сообщает The Insider, российские военные потеряли ударный вертолет Ка-52 из-за "дружественного огня". Об этом накануне написали несколько профильных Z-каналов, отметив, что истребитель ошибочно отработал по своему вертолету во время отражения налета украинских беспилотников.

По предварительной информации, экипаж вертолета погиб. Авторы пророссийских каналов предполагают, что самолет перепутали с вражеским БПЛА — удар был нанесен по неправильной цели.

Аналитики The Insider отмечают, что этот случай стал минимум 17-м подтвержденным случаем потери российских самолетов и вертолетов от собственного огня с начала полномасштабного вторжения. Только в 2025 году это второе такое зафиксированное событие.

Потери РФ Фото: Скриншот

В целом от "дружественного огня" Россия уже потеряла по меньшей мере 12 самолетов (четыре Су-35, три Су-34, два А-50, а также по одному Су-27, Су-30 и Ил-22) и пять вертолетов (два Ка-52, один Ка-29, Ми-24 и Ми-8).

