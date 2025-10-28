Почему разбился Ка-52 ВС РФ с двумя пилотами на борту: шансов сбежать не было (скриншот)

Вертолет КА-52 "Аллигатор" Вооруженных сил Российской Федерации разбился в зоне боевых действий в Украине, поскольку попал под прицел собственных средств поражения, рассказал милблогер РФ. Как выяснилось, штурман воздушного судна несколько недель назад катапультировался и тогда спасся, но на этот раз шансов на это не было.

Россияне потеряли Ка-52, стоимостью 16 млн долл., благодаря "человеческой ошибке", говорится в Telegram-канале Z-блогера РФ. По его словам, вертолет разбился из-за "френдлифаера", который устроил истребитель ВС РФ или фронтовая установка противовоздушной обороны. Россияне как раз охотились за украинским дроном и захватили воздушную цель, которой оказался собственный вертолет. В момент, когда выпустили ракету, шансов на спасение у Ка-52 и экипажа не было, написал россиянин.

В заметке блогера указано, что Ка-52 (52М) попал в прицел истребитель и произошел френдлифаер. Кроме того, он отметил недостаточное количество фронтовых средств ПВО Сил обороны Украины. По его словам, в зоне поражения ПВО ВСУ "шансы уйти целым есть", но другом случае — "шансов нет, собьют 100%, если пуск уже состоялся".

Некоторые детали обнародовали другие российские милблогеры во время эфира, в котором уточнили ориентировочное место падения. Во фрагменте видео, опубликованном каналом Exilnova, указано, что инцидент произошел во время отражения атаки БпЛА, которые угрожали гражданам РФ. По словам спикера, пилоты делали все, чтобы россияне "спали спокойно", но недолго, потому что произошла авиакатастрофа.

Ка-52 "Аллигатор" — российский военный вертолет, который выполняет разведывательные задачи и имеет вооружение для ударов по бронетехнике и живой силе и может двигаться со скоростью 250-300 км/ч. Ориентировочная стоимость — около 16 млн долл. Аналитики проекта ORYX подсчитали, что ВС РФ в течение почти четырех лет войны в Украине потеряли 65 "Аллигаторов".

Ка-52 РФ — что произошло 27 октября

О потере Ка-62 ВС РФ стало известно днем 27 октября. Милблогер и авиационный штурман ВС РФ Илья Туманов в канале Flightbomber написал об авиакатастрофе, во время которой вертолет разбился, а экипаж не успел катапультироваться.

Отметим, Фокус писал о других потерях российской авиации, которые произошли осенью 2025 года. Один такой случай произошел в сентябре — разбился вертолет Ми-8, который находился неподалеку от линии фронта. Украинские военные опубликовали кадры, снятые FPV-дроном на подлете к цели: БпЛА беспрепятственно приблизился и влетел прямо в открытую дверь кабины. На борту Ми-8 как раз находилось восемь российских десантников, рассказали в пропагандистских каналах.

Впоследствии на портале "Милитарный" добавили детали уничтожения российского вертолета. Выяснилось, что по цели отработал БпЛА Strike, которым руководили операторы 59 бригады ВСУ

Напоминаем, 25 сентября над оккупированной частью Запорожской области подорвались самолет Су-34 ВС РФ: эксперт объяснил, чем его могли достать.