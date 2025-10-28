Чому розбився Ка-52 ЗС РФ з двома пілотами на борту: шансів втекти не було (скриншот)

Вертоліт КА-52 "Алігатор" Збройних сил Російської Федерації розбився в зоні бойових дій в Україні, оскільки потрапив під приціл власних засобів ураження, розповів мілблогер РФ. Як з'ясувалось, штурман повітряного судна кілька тижнів тому катапультувався і тоді врятувався, але цього разу шансів на це не було.

Росіяни втратили Ка-52, вартістю 16 млн дол., завдяки "людській помилці", ідеться у Telegram-каналі Z-блогера РФ. З його слів, вертоліт розбився через фредліфаєр, який влаштував винищувач ЗС РФ чи фронтова установка протиповітряної оборони. Росіяни саме полювали за українським дроном і захопили повітряну ціль, якою виявився власний вертоліт. У момент, коли випустили ракету, шансів на порятунок у Ка-52 та екіпажу не було, написав росіянин.

У дописі блогера вказано, що Ка-52 (52М) потрапив у приціл винищувач і стався френдліфаєр. Крім того, він зауважив на недостатню кількість фронтових засобів ППО Сил оборони України. З його слів, у зоні ураження ППО ЗСУ "шанси піти цілим є", але іншому випадку — "шансів немає, зіб'ють 100%, якщо пуск вже відбувся".

Ка-52 РФ - допис про причини авіакастрофи військового вертольота Фото: Скриншот

Деякі деталі оприлюднили інші російські мілблогери під час ефіру, в якому уточнили орієнтовне місце падіння. У фрагменті відео, опублікованому каналом Exilnova, вказано, що інцидент стався під час відбиття атаки БпЛА, які загрожували громадянам РФ. Зі слів спікера, пілоти робили все, щоб росіяни "спали спокійно", але недовго, бо сталась авіакатастрофа.

Ка-52 "Алігатор" — російський військовий вертоліт, який виконує розвідувальні завдання та має озброєння для ударів по бронетехніці та живій силі та може рухатись зі швидкістю 250-300 км/год. Орієнтовна вартість — близько 16 млн дол. Аналітики проєкту ORYX підрахували, що ЗС РФ протягом майже чотирьох років війни в Україні втратили 65 "Алігаторів".

Ка-52 РФ — що сталось 27 жовтня

Про втрату Ка-62 ЗС РФ стало відомо вдень 27 жовтня. Мілблогер та авіаційний штурман ЗС РФ Ілля Туманов у каналі Flightbomber написав про авіакатастрофу, під час якої вертоліт розбився, а екіпаж не встиг катапультуватись.

Зазначимо, Фокус писав про інші втрати російської авіації, які стались восени 2025 року. Один такий випадок стався у вересні — розбився вертоліт Мі-8, який перебував неподалік від лінії фронту. Українські військові опублікували кадри, зняті FPV-дроном на підльоті до цілі: БпЛА безперешкодно наблизився та влетів прямо у відкриті двері кабіни. На борту Мі-8 саме перебувало вісім російських десантників, розповіли у пропагандистських каналах.

Згодом на порталі "Мілітарний" додали деталі знищення російського вертольота. З'ясувалось, що по цілі відпрацював БпЛА Strike, яким керували оператори 59 бригади ЗСУ

