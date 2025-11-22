Впервые на территории РФ: ССО дальнобойным дроном уничтожили российский вертолет (видео)

По данным командования, эта операция, которую осуществили в Ростовской области, оставила для врага много вопросов, ответы на которые знают только члены уничтоженного экипажа вертолета РФ.

Удар был нанесен "Deep strike" — дальнобойным дроном ССО. Видео опубликовали в Telegram ССО.

Там отметили, что впервые российский вертолет Ми-8 был сбит дроном ССО.

"Каждая миссия требует креатива, начиная от технических характеристик средства, заканчивая планированием и обученностью пилотов. Эта миссия оставила для врага очень много вопросов, ответы на которые знают только члены экипажа Ми-8, но не расскажут", — заявили в сообщении ССО.

В то же время военнослужащий, который ведет Telegram с ником Kravchuk, пишет, что удар был нанесен дроном FP-1. Кроме того он утверждает, что был сбит вертолет Ми-28.

Канал "Supernova+" также пишет, что на видео, вероятно, не Ми-8, а Ми-28НМ "Ночной суперохотник", который является модернизированной версией Ми-28.

Он объясняет, что Ми-8 не имеет дополнительного пера на хвосте.

"Ми-28 — это новейшая модернизированная версия с улучшенной авионикой, вооружением, РЛС над втулкой", — пишет автор канала.

Напомним, что в октябре российские военные потеряли ударный вертолет Ка-52 из-за "дружественного огня". Аналитики The Insider отметили, что этот случай стал минимум 17-м подтвержденным случаем потери российских самолетов и вертолетов от собственного огня с начала полномасштабного вторжения.

Ранее командующий СБС Роберт Бровди показал удары дронами FP-2 по Старобешевской ТЭС: взрывалось сразу в шести точках.

Также украинская компания Warbirds of Ukraine представила на выставке Brave1 Defense Tech Valley 2025 дальнобойный беспилотник "Зозуля".