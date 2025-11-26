"Ціллю" позначено Японію: Китай запустив масове виробництво гіперзвукової ракети YKJ-1000 (відео)

Китайська приватна аерокосмічна компанія Lingkong Tianxing Technology 25 листопада продемонструвала нову гіперзвукову ракету YKJ-1000. На презентаційному відео запуску ціллю моделі було позначено острови Японії.

Про презентацію гіперзвукової ракети YKJ-1000 пише Global Times. За словами розробників, нова китайська зброя здатна автоматично ідентифікувати цілі та виконувати маневри ухилення від перехоплень перед ударом.

Згідно з інформацією у відео, робоча дальність YKJ-1000 сягає від 500 до 1300 кілометрів, швидкість польоту від 5 до 7 Махів, а час крейсерського польоту з двигуном — 360 секунд. Боєприпас може переносити пускова установка. Заявлено, що ракета має планеруючий прискорювач — планер оснащений додатковим ракетним двигуном.

Нова китайська ракета здатна завдавати швидких точних ударів по цілях за лініями оборони, зокрема по командних центрах, ракетних позиціях і радіолокаційних установках. Крім того, YKJ-1000 може застосовуватися для швидкої розвідки завдяки датчикам високої роздільної здатності.

Китайська зброя YKJ-1000 вийшла в масове виробництво

Компанія-розробник повідомила, що інтелектуальна версія YKJ-1000 з можливостями ухвалення рішень з допомогою штучного інтелекту знаходиться в повномасштабній розробці, а базова версія ракети вже вийшла в масове виробництво.

Видання South China Morning Post також зазначає з посиланням на представника Lingkong Tianxing Technology, що ракета вже виробляється масово, а її вартість вдесятеро менша, ніж у подібних традиційних ракет. За словами журналістів, це свідчить про "сейсмічний зсув" у військових технологіях й оборонній промисловості.

Демонстрація гіперзвукової ракети YKJ-1000 на тлі кризи з Японією

На презентаційному відео ракети "атакують" японські острови. Аналітики українського видання "Мілітарний" зазначили, що демонстрація удару гіперзвукової ракети Sky-Piercing Yggdrasil-1000 по Японії накладається на гостру двосторонню кризу між Пекіном і Токіо. Китай активно тисне на Тайвань, який вважає своєю територією, а в Японії називають ці претензії "абсолютно неприйнятними".

На параді з нагоди Дня перемоги в Пекіні 3 вересня також були продемонстровані інші типи китайської гіперзвукової зброї, зокрема протикорабельні ракети YJ-19, YJ-17, YJ-20 та гіперзвукові ракети YJ-21, DF-17, DF-26D.

Нагадаємо, 4 серпня американський журнал Military Watch Magazine писав, що Росія вдосконалює озброєння винищувачів, зокрема оснащує модифікованими гіперзвуковими ракетами "Циркон" літаки Су-57.

В липні турецька оборонна компанія ROKETSAN вперше продемонструвала найновішу гіперзвукову балістичну ракету TAYFUN Block-4 на виставці у Стамбулі.