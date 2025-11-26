"Целью" обозначена Япония: Китай запустил массовое производство гиперзвуковой ракеты YKJ-1000 (видео)

Китайская частная аэрокосмическая компания Lingkong Tianxing Technology 25 ноября продемонстрировала новую гиперзвуковую ракету YKJ-1000. На презентационном видео запуска целью модели были обозначены острова Японии.

О презентации гиперзвуковой ракеты YKJ-1000 пишет Global Times. По словам разработчиков, новое китайское оружие способно автоматически идентифицировать цели и выполнять маневры уклонения от перехватов перед ударом.

Согласно информации в видео, рабочая дальность YKJ-1000 достигает от 500 до 1300 километров, скорость полета от 5 до 7 Махов, а время крейсерского полета с двигателем — 360 секунд. Боеприпас может переносить пусковая установка. Заявлено, что ракета имеет планерующий ускоритель — планер оснащен дополнительным ракетным двигателем.

Новая китайская ракета способна наносить быстрые точные удары по целям за линиями обороны, в частности по командным центрам, ракетным позициям и радиолокационным установкам. Кроме того, YKJ-1000 может применяться для быстрой разведки благодаря датчикам высокого разрешения.

Відео дня

Китайское оружие YKJ-1000 вышло в массовое производство

Компания-разработчик сообщила, что интеллектуальная версия YKJ-1000 с возможностями принятия решений с помощью искусственного интеллекта находится в полномасштабной разработке, а базовая версия ракеты уже вышла в массовое производство.

Издание South China Morning Post также отмечает со ссылкой на представителя Lingkong Tianxing Technology, что ракета уже производится массово, а ее стоимость в десять раз меньше, чем у подобных традиционных ракет. По словам журналистов, это свидетельствует о "сейсмическом сдвиге" в военных технологиях и оборонной промышленности.

Демонстрация гиперзвуковой ракеты YKJ-1000 на фоне кризиса с Японией

На презентационном видео ракеты "атакуют" японские острова. Аналитики украинского издания "Милитарный" отметили, что демонстрация удара гиперзвуковой ракеты Sky-Piercing Yggdrasil-1000 по Японии накладывается на острый двусторонний кризис между Пекином и Токио. Китай активно давит на Тайвань, который считает своей территорией, а в Японии называют эти претензии "абсолютно неприемлемыми".

На параде по случаю Дня победы в Пекине 3 сентября также были продемонстрированы другие типы китайского гиперзвукового оружия, в частности противокорабельные ракеты YJ-19, YJ-17, YJ-20 и гиперзвуковые ракеты YJ-21, DF-17, DF-26D.

Напомним, 4 августа американский журнал Military Watch Magazine писал, что Россия совершенствует вооружение истребителей, в частности оснащает модифицированными гиперзвуковыми ракетами "Циркон" самолеты Су-57.

В июле турецкая оборонная компания ROKETSAN впервые продемонстрировала новейшую гиперзвуковую баллистическую ракету TAYFUN Block-4 на выставке в Стамбуле.