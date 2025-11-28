Українці пропонують перенести стелу з Донецької області: в ОВА відповіли, чи це можливо
Вже понад 14 тисяч українців підписали петицію про перенесення й меморіалізацію стели, розташованої на межі Донецької та Дніпропетровської областей. Однак у Донецькій обласній військовій адміністрації заявили, що мають інший пріоритет.
Стела з написом "Донецька область" стала символом опору та мужності з 2014 року. На ній залишали написи військові, волонтери та місцеві, що зробила її "важливим історичним артефактом сучасної війни". Вона зберігає історії не лише живих, але й полеглих українців. Про це йдеться у петиції, зареєстрованій на сайті Кабінету міністрів 14 жовтня.
Авторка Оксана Андрусяк підкреслила, що нині стела перебуває під реальною загрозою знищення, і запропонувала:
- перемістити її у безпечне місце на території, яку контролює Україна (наприклад, у тил або музей);
- надати їй статус пам’ятки історії та культури національного значення;
- забезпечити подальшу меморіалізацію стели як символу боротьби та стійкості українського народу.
Петиція зібрала вже понад 14 тисяч підписів, до кінця збору залишається 47 днів.
Перенесення стели з Донеччини: реакція ОВА
"Стелу зараз ніхто чіпати не буде, бо ситуація довкола неї залишається небезпечною", — заявив у коментарі "Новини Донбасу" 28 листопада начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін.
Він пояснив, що нині пріоритет — це забезпечення Сил оборони у регіоні.
"Цього року на ці потреби вже виділено 2 млрд гривень", — додав голова обладміністрації.
