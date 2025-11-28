Украинцы предлагают перенести стелу из Донецкой области: в ОВА ответили, возможно ли это

Уже более 14 тысяч украинцев подписали петицию о переносе и мемориализации стелы, расположенной на границе Донецкой и Днепропетровской областей. Однако в Донецкой областной военной администрации заявили, что имеют другой приоритет.

Стела с надписью "Донецкая область" стала символом сопротивления и мужества с 2014 года. На ней оставляли надписи военные, волонтеры и местные, что сделало ее "важным историческим артефактом современной войны". Она хранит историю не только живых, но и павших украинцев. Об этом говорится в петиции, зарегистрированной на сайте Кабинета министров 14 октября.

Автор Оксана Андрусяк подчеркнула, что сейчас стела находится под реальной угрозой уничтожения, и предложила:

переместить ее в безопасное место на территории, контролируемой Украиной (например, в тыл или музей);

предоставить ей статус памятника истории и культуры национального значения;

обеспечить дальнейшую мемориализацию стелы как символа борьбы и стойкости украинского народа.

Відео дня

Петиция собрала уже более 14 тысяч подписей, до конца сбора остается 47 дней.

Перенос стелы из Донецкой области: реакция ОВА

"Стелу сейчас никто трогать не будет, потому что ситуация вокруг нее остается опасной", — заявил в комментарии "Новости Донбасса" 28 ноября начальник Донецкой ОВА Вадим Филашкин.

Он пояснил, что сейчас приоритет — это обеспечение Сил обороны в регионе.

"В этом году на эти цели уже выделено 2 млрд гривен", — добавил председатель обладминистрации.

