Називають "одноразками": РФ використовує мобілізованих на ТОТ українців для виявлення позицій ЗСУ

Мобілізованих на тимчасово окупованих територіях українці росіяни використовують як "одноразових солдатів". Їх відправляють у наступ, щоб виявити позиції Сил оборони.

Про жорстокі методи окупантів на війні в Україні командир підрозділу "Барні" 10 окремої гірсько-штурмової бригади "Едельвейс" Степан Барна розповів в ефірі "Київ24" 2 грудня. Він зазначив, що складна ситуація зберігається на ділянках фронту, де Кремль намагається досягти певної політичної мети та "побудувати свій успіх".

"Тому очевидно, що Куп'янськ, Сіверськ, Покровськ і так далі — ці міста, принаймні, наскільки мені відомо, є такими проблемними, тому що ворог намагається їх коштом побудувати якусь ідеологічну перемогу для внутрішнього споживача", — сказав командир.

За словами Степана Барни, окупанти відправляють "на знищення" українців, мобілізованих з тимчасово окупованої території з 2014 року. Російські військові називають таких солдатів "одноразками".

Відео дня

"Вони так говорять по радіостанціях: "Пішла "одноразка"". Її ключова ідея — це виявлення позицій Сил оборони. На жаль, такі факти мають місце, і війна набула достатньо жорстокого характеру", — зазначив командир підрозділу "Барні".

Нагадаємо, 1 грудня начальник відділення комунікацій 63-ї окремої механізованої бригади сухопутних військ Збройних сил України Ростислав Ящишин повідомляв про критичну ситуацію в Лимані та розповідав, що росіяни на цьому напрямку кидають на штурми темношкірих чоловіків, імовірно, найманців з Африки.

Підполковник Юрій Мироненко, заступник міністра оборони України з інновацій в опублікованому 25 листопада інтерв'ю Business Insider розповідав, що окупанти використовують туман для проникнення через позиції українських військових — у таких умовах знижується ефективність безпілотників.