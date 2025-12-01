"Пішли темношкірі найманці": в ЗСУ повідомили про критичну ситуацію в Лимані

Речник 63-ї ОМБр повідомив про складні бої в місті Лимані Донецької області. За його словами, окупанти постійно заводять нові сили, поповнюючи особовий склад зокрема темношкірими найманцями.

Про ситуацію в Лимані начальник відділення комунікацій 63-ї окремої механізованої бригади сухопутних військ Збройних сил України Ростислав Ящишин повідомив в ефірі "Київ24". Він зазначив, що підрозділу вкрай потрібне підкріплення.

"Ситуація дуже-дуже важка, я про це вже не раз говорив: Лиману потрібне підкріплення, більше екіпажів, які працюють з БПЛА, додаткова піхота, потрібні додаткові сили, щоб втримати цей надзвичайно важливий як для України, так і для Росії населений пункт", — сказав представник 63-ї ОМБр.

Ростислав Ящишин нагадав, що бійці підрозділу "тримають цю територію зубами" та стримують наступ росіян біля Лиману протягом 2,5 років, однак окупаційні війська продовжують штурмувати українські позиції.

"Говоримо про дуже велику кількість ворожих сил, які лізуть без перестанку. Скільки б ми їх не знищували, вони все одно заводять нові сили. Не знаю, чи їхні "ваньки" вже закінчилися, з Узбекистану найманці закінчилися — зараз пішли темношкірі молоді люди, очевидно, з Африки", — розповів речник.

Він додав, що документів чи будь-яких інших ідентифікаторів для підтвердження цього факту українські військові наразі не мають, і полонених наразі також не брали.

"Тому не можемо сказати, звідки вони, але є підозра, що все-таки це африканці", — сказав Ящишин.

Ситуація в Лимані: що відомо

В Генеральному штабі Збройних сил України станом на 8 ранку 1 грудня повідомляли, що росіяни атакували на Лиманському напрямку 11 разів та намагалися вклинитися в українську оборону біля населених пунктів Твердохлібове, Новоєгорівка, Торське, Новоселівка, Зарічне та у бік Чернещини й Коровиного Яру.

21 листопада начальник відділу комунікації 63-ї бригади ЗСУ Ростислав Ящишин розповідав, що Лиман стає ключовою метою ЗС РФ, оскільки це відкриє шлях для атак на Краматорськ і Слов'янськ.

24 жовтня у 425 окремому штурмовому полку "Скеля" розповідали, що українські бійці звільнили Торське на Донеччині на Лиманському напрямку.

Найманці ЗС РФ з Африки

Нагадаємо, 10 червня видання The Telegraph писало, що росіяни обманом вербують африканців на війну, пропонуючи "великі зарплати" на фабриці шампунів.

29 червня українські військові взяли у полон двох громадян Камеруну, які заявили, що їхали в Росію лікувати зуби та робити шампунь, але підписали контракти з ЗС РФ.