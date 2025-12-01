"Пошли темнокожие наемники": в ВСУ сообщили о критической ситуации в Лимане

Представитель 63-й ОМБр сообщил о сложных боях в городе Лимане Донецкой области. По его словам, оккупанты постоянно заводят новые силы, пополняя личный состав в частности темнокожими наемниками.

О ситуации в Лимане начальник отделения коммуникаций 63-й отдельной механизированной бригады сухопутных войск Вооруженных сил Украины Ростислав Ящишин сообщил в эфире "Киев24". Он отметил, что подразделению крайне необходимо подкрепление.

"Ситуация очень-очень тяжелая, я об этом уже не раз говорил: Лиману нужно подкрепление, больше экипажей, которые работают с БПЛА, дополнительная пехота, нужны дополнительные силы, чтобы удержать этот чрезвычайно важный как для Украины, так и для России населенный пункт", — сказал представитель 63-й ОМБр.

Ростислав Ящишин напомнил, что бойцы подразделения "держат эту территорию зубами" и сдерживают наступление россиян у Лимана в течение 2,5 лет, однако оккупационные войска продолжают штурмовать украинские позиции.

Відео дня

"Говорим об очень большом количестве вражеских сил, которые лезут без остановки. Сколько бы мы их не уничтожали, они все равно заводят новые силы. Не знаю, их "ваньки" уже закончились, из Узбекистана наемники закончились — сейчас пошли темнокожие молодые люди, очевидно, из Африки", — рассказал спикер.

Он добавил, что документов или любых других идентификаторов для подтверждения этого факта украинские военные пока не имеют, и пленных пока также не брали.

"Поэтому не можем сказать, откуда они, но есть подозрение, что все-таки это африканцы", — сказал Ящишин.

Ситуация в Лимане: что известно

В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины по состоянию на 8 утра 1 декабря сообщали, что россияне атаковали на Лиманском направлении 11 раз и пытались вклиниться в украинскую оборону возле населенных пунктов Твердохлебово, Новоегоровка, Торское, Новоселовка, Заречное и в сторону Чернещины и Коровиного Яра.

Лиман на карте DeepState по состоянию на 30 ноября Фото: скриншот

21 ноября начальник отдела коммуникации 63-й бригады ВСУ Ростислав Ящишин рассказывал, что Лиман становится ключевой целью ВС РФ, поскольку это откроет путь для атак на Краматорск и Славянск.

24 октября в 425 отдельном штурмовом полку "Скала" рассказывали, что украинские бойцы освободили Торское в Донецкой области на Лиманском направлении.

Наемники ВС РФ из Африки

Напомним, 10 июня издание The Telegraph писало, что россияне обманом вербуют африканцев на войну, предлагая "большие зарплаты" на фабрике шампуней.

29 июня украинские военные взяли в плен двух граждан Камеруна, которые заявили, что ехали в Россию лечить зубы и делать шампунь, но подписали контракты с ВС РФ.