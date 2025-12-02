Называют "одноразками": РФ использует мобилизованных на ВОТ украинцев для выявления позиций ВСУ

Мобилизованных на временно оккупированных территориях украинцев россияне используют как "одноразовых солдат". Их отправляют в наступление, чтобы выявить позиции Сил обороны.

О жестоких методах оккупантов на войне в Украине командир подразделения "Барни" 10 отдельной горно-штурмовой бригады "Эдельвейс" Степан Барна рассказал в эфире "Киев24" 2 декабря. Он отметил, что сложная ситуация сохраняется на участках фронта, где Кремль пытается достичь определенной политической цели и "построить свой успех".

"Поэтому очевидно, что Купянск, Северск, Покровск и так далее — эти города, по крайней мере, насколько мне известно, являются такими проблемными, потому что враг пытается за их счет построить какую-то идеологическую победу для внутреннего потребителя", — сказал командир.

Відео дня

По словам Степана Барны, оккупанты отправляют "на уничтожение" украинцев, мобилизованных с временно оккупированной территории с 2014 года. Российские военные называют таких солдат "одноразками".

"Они так говорят по радиостанциям: "Пошла "одноразка"". Ее ключевая идея — это выявление позиций Сил обороны. К сожалению, такие факты имеют место, и война приобрела достаточно жестокий характер", — отметил командир подразделения "Барни".

Напомним, 1 декабря начальник отделения коммуникаций 63-й отдельной механизированной бригады сухопутных войск Вооруженных сил Украины Ростислав Ящишин сообщал о критической ситуации в Лимане и рассказывал, что россияне на этом направлении бросают на штурмы темнокожих мужчин, вероятно, наемников из Африки.

Подполковник Юрий Мироненко, заместитель министра обороны Украины по инновациям в опубликованном 25 ноября интервью Business Insider рассказывал, что оккупанты используют туман для проникновения через позиции украинских военных — в таких условиях снижается эффективность беспилотников.