Росіяни заявили про підготовку наступу на Чернігів: в ЦПД відреагували

В російських пабліках поширилася інформація про нібито підготовку наступу ЗС РФ на Чернігівську область. В ЦПД спростували ці повідомлення та пояснили, якою є мета російської ІПСО.

Заяви російських пропагандистів про підготовку наступу РФ на Чернігів спростував 4 грудня керівник Центру протидії дезінформації Ради національної безпеки і оборони України Андрій Коваленко. За його словами, ці наративи є частиною когнітивної операції росіян.

За словами Коваленка, ця інформаційно-психологічна операція пов'язана зокрема з процесами мирних переговорів і прагненнями Кремля тиснути на Україну та затягувати зусилля США.

"Мета — додатковий тиск на українське суспільство, а також інформаційна імітація здатності російської армії "перемагати всюди на фронті", — пояснив керівник ЦПД.

Він додав, що наразі у ЗС РФ немає реальних сил і засобів для наступу на Чернігів. За його словами, Сили оборони України контролюють ситуацію в Чернігівській області та силою зупиняють провокації окупантів біля кордону.

"Подібні когнітивні операції ворог вже проводив раніше щодо Сум і Харкова. Нагадаю, СОУ зупинили росіян, у яких не було сил наступати на великі міста", — зазначив Коваленко.

В російських пабліках почали поширювати дописи про нібито підготовку наступу ЗС РФ на Чернігівському напрямку 2 грудня.

Російські пабліки поширили фейки про підготовку наступу ЗС РФ на Чернігів Фото: скриншот

На мапі DeepState станом на 3 грудня неподалік кордону Білорусі з Чернігівською областю відзначено місця зосереджень білоруських збройних формувань і білоруська 103-тя окрема повітряно-десантна бригада, проте про будь-які російські підрозділи на цьому напрямку аналітики не повідомляють.

Ситуація біля Чернігова станом на 3 грудня за даними DeepState Фото: DeepState

Нагадаємо, Майор ЗСУ Андрій Ткачук в серпні повідомляв, що ЗСУ переходять до контратак на півночі, а спроба РФ здійснити наступ на Суми зазнала невдачі.

4 грудня в Генеральному штабі Збройних сил України спростували фейк про втрату вузла оборони українськими бійцями та окупацію села Добропілля під Гуляйполем у Запорізькій області.