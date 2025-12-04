Россияне заявили о подготовке наступления на Чернигов: в ЦПД отреагировали

В российских пабликах распространилась информация о якобы подготовке наступления ВС РФ на Черниговскую область. В ЦПД опровергли эти сообщения и объяснили, какова цель российской ИПСО.

Заявления российских пропагандистов о подготовке наступления РФ на Чернигов опроверг 4 декабря руководитель Центра противодействия дезинформации Совета национальной безопасности и обороны Украины Андрей Коваленко. По его словам, эти нарративы являются частью когнитивной операции россиян.

По словам Коваленко, эта информационно-психологическая операция связана в том числе с процессами мирных переговоров и стремлениями Кремля давить на Украину и затягивать усилия США.

"Цель — дополнительное давление на украинское общество, а также информационная имитация способности российской армии "побеждать везде на фронте", — пояснил руководитель ЦПИ.

Он добавил, что сейчас у ВС РФ нет реальных сил и средств для наступления на Чернигов. По его словам, Силы обороны Украины контролируют ситуацию в Черниговской области и силой останавливают провокации оккупантов у границы.

"Подобные когнитивные операции враг уже проводил ранее в отношении Сум и Харькова. Напомню, СОУ остановили россиян, у которых не было сил наступать на крупные города", — отметил Коваленко.

В российских пабликах начали распространять сообщения о якобы подготовке наступления ВС РФ на Черниговском направлении 2 декабря.

Российские паблики распространили фейки о подготовке наступления ВС РФ на Чернигов Фото: скриншот

На карте DeepState по состоянию на 3 декабря недалеко от границы Беларуси с Черниговской областью отмечены места сосредоточений белорусских вооруженных формирований и белорусская 103-я отдельная воздушно-десантная бригада, однако о каких-либо российских подразделениях на этом направлении аналитики не сообщают.

Ситуация возле Чернигова по состоянию на 3 декабря по данным DeepState Фото: DeepState

Напомним, Майор ВСУ Андрей Ткачук в августе сообщал, что ВСУ переходят к контратакам на севере, а попытка РФ осуществить наступление на Сумы потерпела неудачу.

4 декабря в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины опровергли фейк о потере узла обороны украинскими бойцами и оккупации села Доброполье под Гуляйполем в Запорожской области.