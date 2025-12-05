ЗС РФ запустили 137 ударних БпЛА: ППО пропустила третину цілей, — деталі

У ніч на 5 грудня Збройні сили Російської Федерації запустили по Україні 137 дронів різних типів, повідомило повітряне командування. По цілях відпрацювали засоби протиповітряної оборони, але не вдалось збили майже третину. Вибухало у Київській, Вінницькій областях. Міністерство енергетики заявило про відключення споживачів у чотирьох областях.

Повітряна атака ЗС РФ тривала з 19:00 4 грудня до 8:30 5 грудня, вказано у повідомленні Повітряних сил ЗСУ на сторінці Facebook. Повітряні цілі летіли з п'яти напрямків: з Курська, Орла, Міллерово, Приморсько-Ахтарська, мису Чауда в окупованому Криму. Зі 137 безпілотників засоби ППО збили 80. Решта 57 влучили у 13 локаціях (умовно, по чотири БпЛА влетіло в кожну точку удару).

Згідно з даними командування, зі 136 БпЛА, які атакували Україну в ніч на 5 грудня, 90 ударними "Шахедами", а решта — "Гербери", дрони-імітатори. Для збиття/знешкодження застосували зенітні ракети, засоби РЕБ, зенітні дрони, мобільні вогневі групи, ідеться у заяві Повітряних сил.

Атака дронів - підсумки роботи ППО в ніч на 5 грудня Фото: Повітряні сили України

Атака дронів — що сталось в ніч на 5 грудня

Моніторингові канали та військові адміністрації інформували про перебіг нічної атаки дронів ЗС РФ. Переважно ішлося про загрози для Києва, Київської області, також російські БпЛА залетіли у Вінницьку область.

Київ та Київська область. У місцевих пабліках писали про звуки польоту дронів та можливу роботу ППО у спершу районів Броварів, далі — над Дарницею, Осокорками, Нивками, Троєщина, врешті дістались до Вишневого. Глава Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко повідомив про відбій тривоги о 1 год, але про руйнування не писав.

Вінницька область. Регіон потрапив під атаку дронів, які прямували з півдня. Зокрема, вказується, що БпЛА помітили спершу над Миколаївською та Кіровоградською областями. Ішлося про 10 повітряних цілей (орієнтовно), вісім з яких прямували від Гайсина, два — від Вороновиці. У Вінницькій ОВА поки не інформували про наслідки російської атаки, хоч вночі "Суспільне" писало про рух БпЛА у районі Козятина, Липовців, Турбова.

Дніпропетровська область. Глава Дніпропетровської ОВА Владислав Гайваненко повідомив, що над регіоном збили дев'ять дронів ЗС РФ. Від російської атаки постраждала Синельниківська громада, загинув 12-річний хлопчик: не вказано, чи ідеться про удар "Шахеда" чи інший тип БпЛА.

Зранку з'явилось повідомлення на сторінці Facebook Міністерства енергетики: серед іншого, повідомили, що через російські обстріли будуть відключення в Донецькій, Дніпропетровській, Вінницькій, Одеській областях.

Зазначимо, в ніч на 4 грудня ЗС РФ обстріляли Одесу та Одеську область. Внаслідок російського удару постраждало понад 30 людей, частина міста — знеструмлена, повідомив глава ОВА Олег Кіпер.

Нагадуємо, 3 грудня експерт з дронів розповів, чи можуть російські "Шахеди" на радіокеруванні дістатись до великих міст далеко в тилу.