ВС РФ запустили 137 ударных БпЛА: ПВО пропустила треть целей, — детали

В ночь на 5 декабря Вооруженные силы Российской Федерации запустили по Украине 137 дронов различных типов, сообщило воздушное командование. По целям отработали средства противовоздушной обороны, но не удалось сбить почти треть. Взрывалось в Киевской, Винницкой областях. Министерство энергетики заявило об отключении потребителей в четырех областях.

Воздушная атака ВС РФ продолжалась с 19:00 4 декабря до 8:30 5 декабря, указано в сообщении Воздушных сил ВСУ на странице Facebook. Воздушные цели летели с пяти направлений: из Курска, Орла, Миллерово, Приморско-Ахтарска, мыса Чауда в оккупированном Крыму. Из 137 беспилотников средства ПВО сбили 80. Остальные 57 попали в 13 локациях (условно, по четыре БпЛА влетели в каждую точку удара).

Согласно данным командования, из 136 БПЛА, которые атаковали Украину в ночь на 5 декабря, 90 ударными "Шахедами", а остальные — "Герберы", дроны-имитаторы. Для сбития/повреждения применялись зенитные ракеты, средства РЭБ, зенитные дроны, мобильные огневые группы, говорится в заявлении Воздушных сил.

Відео дня

Атака дронов — итоги работы ПВО в ночь на 5 декабря Фото: Повітряні сили України

Атака дронов — что произошло в ночь на 5 декабря

Мониторинговые каналы и военные администрации информировали о ходе ночной атаки дронов ВС РФ. Преимущественно речь шла об угрозах для Киева, Киевской области, также российские БпЛА залетели в Винницкую область.

Киев и Киевская область. В местных пабликах писали о звуках полета дронов и возможной работе ПВО в сначала районов Броваров, далее — над Дарницей, Осокорками, Нивками, Троещина, в итоге добрались до Вишневого. Глава Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко сообщил об отбое тревоги в 1 час, но о разрушениях не писал.

Винницкая область. Регион попал под атаку дронов, которые направлялись с юга. В частности, указывается, что БпЛА заметили сперва над Николаевской и Кировоградской областями. Речь шла о 10 воздушных целях (ориентировочно), восемь из которых направлялись от Гайсина, два — от Вороновицы. В Винницкой ОГА пока не информировали о последствиях российской атаки, хотя ночью "Суспільне" писало о движении БпЛА в районе Казатина, Липовцев, Турбова.

Днепропетровская область. Глава Днепропетровской ОГА Владислав Гайваненко сообщил, что над регионом сбили девять дронов ВС РФ. От российской атаки пострадала Синельниковская община, погиб 12-летний мальчик: не указано, идет ли речь об ударе "Шахеда" или другом типе БПЛА.

Утром появилось сообщение на странице Facebook Министерства энергетики: среди прочего, сообщили, что из-за российских обстрелов будут отключения в Донецкой, Днепропетровской, Винницкой, Одесской областях.

Отметим, в ночь на 4 декабря ВС РФ обстреляли Одессу и Одесскую область. В результате российского удара пострадали более 30 человек, часть города — обесточена, сообщил глава ОГА Олег Кипер.

Напоминаем, 3 декабря эксперт по дронам рассказал, могут ли российские "Шахеды" на радиоуправлении добраться до крупных городов далеко в тылу.