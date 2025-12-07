Вручив подарунки і пiшов: генерала Кузьмука звільнили з посади радника командувача ТрО

Генерал армії Олександр Кузьмук був звільнений з посади позаштатного радника командувача Сил Територіальної оборони ЗСУ. До ТрО він долучився в 2022-му році.

І вже 14 жовтня 2022-го року його призначили позаштатним радником Командувача ТрО. Про його звільнення повідомили в пресслужбі ТрО.

Там зазначили, що опублікована інформація є відповіддю на численні запити.

"Згідно із сьогоднішнім рішенням Командувача Сил ТРО ЗСУ, Олександр Кузьмук звільнений з позиції позаштатного радника", — зазначили в повідомленні ТрО.

Відповідно до наказу, Кузьмука було призначено "з метою використання набутого досвіду для вдосконалення діяльності, підвищення ефективності роботи структурних підрозділів та органів військового управління, а також належної організації виконання завдань в умовах відбиття збройної агресії".

6 грудня на сторінці командування ТрО з'явилася інформація, що Кузьмук за дорученням генерал-майора Ігоря Плахути вручив військовослужбовцям Сил ТрО відомчі відзнаки та цінні подарунки.

Блогер та волонтер Сергій Стерненко обурився цим фактом.

"Йому 71 рік, був міністром оборони ще за часів Кучми, із 1996 року. Потім був нардепом трьох скликань від партії регіонів. За часів депутатства підписав звернення до Сейму Польщі з проханням визнати, що українці нібито вчиняли геноцид проти поляків", — написав Стерненко.

Згодом Стерненко додав, що Кузьмука для себе радником взяв командувач сил ТРО Ігор Плахута. Плахута командував підрозділами Внутрішніх військ під час розгону Майдану 10 грудня 2013 року.

Олександр Кузьмук: що відомо

Олександр Кузьмук закінчив Харківське гвардійське вище танкове командне училище, а згодом командний факультет Військову академію бронетанкових військ імені Маршала Радянського Союзу Р. Я. Малиновського.

У жовтні 1995-го став командувачем Національної гвардії України. З 11 липня 1996 по 24 жовтня 2001 став міністром оборони України. У період його роботи на чолі Міноборони сталася Броварська катастрофа.

Тоді навчально-бойова ракета комплексу "Точка-У", яка була запущена на військових навчаннях із Гончарівського полігону на Чернігівщині, зійшла з запланованого курсу та, пролетівши 90 км, влучила в житлову дев'ятиповерхівку у Броварах. Ракета не мала спорядженої вибухівкою бойової частини. Внаслідок того інциденту загинуло три особи та ще п'ять отримали поранення.

Інцидент стався 20 квітня 2000-го року. До 21 квітня Міністерство оборони України виключало ймовірність того, що причиною вибуху могло бути влучання ракети, запущеної в ході навчань.

29 квітня Олександр Кузьмук заявив, що вважає несправедливим подавати в відставку після аварії.

"З моєї сторони це було нечесно — зробити рекламно-благородний жест: бачите, яка я сильна людина. Тим самим я б кинув свої війська, своїх працівників, так званим благородством я б заховався за цією трагедією, я вирішив для себе випити цю гірку чашу до дна", — пояснив він.

З 24 вересня 2004 по 3 лютого 2005-го року Кузьмук знову очолював міністерство оборони.

Нагадаємо, що 21 лютого 2022-го року Кузьмук приєднався як доброволець до Сил територіальної оборони Збройних сил України.

У 2024-му році з'явилося розслідування щодо того, як літаки Ту-95МС та Ту-160 у 1990-х та 2000-х були передані Росії. Серед тих, хто поставив свій підпис, під тим рішенням був і Олександр Кузьмук. Зокрема з цих літаків під час повномасштабної війни росіяни запускають по українцях крилаті ракети.