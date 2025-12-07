Вручил подарки и ушел: генерала Кузьмука уволили с должности советника командующего ТрО

Генерал армии Александр Кузьмук был уволен с должности внештатного советника командующего Сил Территориальной обороны ВСУ. К ТрО он присоединился в 2022-м году.

И уже 14 октября 2022-го года его назначили внештатным советником Командующего ТрО. О его увольнении сообщили в пресс-службе ТрО.

Там отметили, что опубликованная информация является ответом на многочисленные запросы.

"Согласно сегодняшнему решению Командующего Сил ТРО ВСУ, Александр Кузьмук уволен с позиции внештатного советника", — отметили в сообщении ТрО.

Согласно приказу, Кузьмук был назначен "с целью использования приобретенного опыта для совершенствования деятельности, повышения эффективности работы структурных подразделений и органов военного управления, а также надлежащей организации выполнения задач в условиях отражения вооруженной агрессии".

6 декабря на странице командования ТрО появилась информация, что Кузьмук по поручению генерал-майора Игоря Плахуты вручил военнослужащим Сил ТрО ведомственные награды и ценные подарки.

Блогер и волонтер Сергей Стерненко возмутился этим фактом.

"Ему 71 год, был министром обороны еще во времена Кучмы, с 1996 года. Затем был нардепом трех созывов от Партии регионов. Во времена депутатства подписал обращение в Сейм Польши с просьбой признать, что украинцы якобы совершали геноцид против поляков", — написал Стерненко.

Впоследствии Стерненко добавил, что Кузьмука для себя советником взял командующий сил ТРО Игорь Плахута. Плахута командовал подразделениями Внутренних войск во время разгона Майдана 10 декабря 2013 года.

Александр Кузьмук: что известно

Александр Кузьмук окончил Харьковское гвардейское высшее танковое командное училище, а затем командный факультет Военной академии бронетанковых войск имени Маршала Советского Союза Р. Я. Малиновского.

В октябре 1995-го стал командующим Национальной гвардии Украины. С 11 июля 1996 по 24 октября 2001 года стал министром обороны Украины. В период его работы во главе Минобороны произошла Броварская катастрофа.

Тогда учебно-боевая ракета комплекса "Точка-У", которая была запущена на военных учениях с Гончаровского полигона на Черниговщине, сошла с запланированного курса и, пролетев 90 км, попала в жилую девятиэтажку в Броварах. Ракета не имела снаряженной взрывчаткой боевой части. В результате того инцидента погибли три человека и еще пять получили ранения.

Инцидент произошел 20 апреля 2000-го года. До 21 апреля Министерство обороны Украины исключало вероятность того, что причиной взрыва могло быть попадание ракеты, запущенной в ходе учений.

29 апреля Александр Кузьмук заявил, что считает несправедливым подавать в отставку после аварии.

"С моей стороны это было нечестно — сделать рекламно-благородный жест: видите, какой я сильный человек. Тем самым я бы бросил свои войска, своих работников, так называемым благородством я бы спрятался за этой трагедией, я решил для себя выпить эту горькую чашу до дна", — пояснил он.

С 24 сентября 2004 по 3 февраля 2005-го года Кузьмук снова возглавлял министерство обороны.

Напомним, что 21 февраля 2022-го года Кузьмук присоединился как доброволец к Силам территориальной обороны Вооруженных сил Украины.

В 2024-м году появилось расследование относительно того, как самолеты Ту-95МС и Ту-160 в 1990-х и 2000-х были переданы России. Среди тех, кто поставил свою подпись под тем решением был и Александр Кузьмук. В частности из этих самолетов во время полномасштабной войны россияне запускают по украинцам крылатые ракеты.